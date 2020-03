Sony geeft meer informatie vrij over PlayStation 5, fans blijven op hun honger zitten YV

19 maart 2020

11u14

Bron: CNN, The Verge 2 Playstation Gameontwikkelaar Sony heeft gisterenavond tijdens een online presentatie meer technische info vrijgegeven over de volgende generatie PlayStation. De console krijgt ondersteuning voor 3D audio en de meest populaire games van de PS4 kan je er ook op spelen.

Sony had al eerder aangekondigd dat de volgende generatie van zijn populaire console ‘achterwaartse compatibiliteit’ zal krijgen voor PS4 games. Het bedrijf had alleen nog niet uitgelegd hoe dat precies zou werken. Gisteren liet gameontwerper Mark Cerny weten dat de tests van het bedrijf op de PS5 “excellent” waren.

“We keken naar de top 100 PlayStation 4 games en gaan ervan uit dat bij de lancering die games allemaal speelbaar zijn op de volgende generatie”, aldus Cerny. Om welke games het dan precies gaat, is nog niet duidelijk.

Alle specificaties

Sony had de laatste maanden al verkondigd dat de nieuwe PlayStation games in 8K kan spelen, 3D audio ondersteunt en een snellere harde schijf heeft. Maar gisteren gaf de maker alle specificaties van de console vrij. De console krijgt een processor gebaseerd op AMD’s RDNA 2 en Zen 2, net als de nieuwe Xbox series X van Microsoft die ook krijgt.

Daarmee is de nieuwe PlayStation veel krachtiger dan zijn voorganger. Een level van een Spider-Man-game die op de PS4 in 8 seconden zou laden, krijg je op de PS5 al te zien in minder dan een seconde.

Teleurstelling

Fans die vol enthousiasme uitkeken naar de presentatie bleven toch wat op hun honger zitten. Zij hoopten bijvoorbeeld de PlayStation 5 al eens te zien, terwijl Sony die nog geheimhoudt. Anderen klaagden dan weer dat het vooral een saaie presentatie was, gericht op gameontwikkelaars en niet op consumenten.

De PlayStation 5 zou eind dit jaar verkrijgbaar moeten zijn.