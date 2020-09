Productie Playstation 5 mogelijk in gevaar, Sony verwacht kwart minder consoles te maken Daniël Mol

15 september 2020

12u13

Bron: Techredactie AD/Tweakers 0 Playstation Sony denkt dit jaar 4 miljoen PlayStation 5-consoles minder te kunnen maken dan aanvankelijk gepland. Dat zeggen bronnen tegen het doorgaans goed ingevoerde persbureau Bloomberg. Het lukt de Japanse techgigant niet om genoeg chips te produceren.

In plaats van 15 miljoen consoles verwacht Sony in zijn huidige fiscale jaar, dat eind maart 2021 eindigt, 11 miljoen PlayStation 5-modellen te kunnen produceren. Dat meldt Bloomberg op basis van informatie van mensen die bekend zijn met de planning. Sony zou in juli een grote hoeveelheid bestellingen bij hardwareleveranciers hebben geplaatst, maar inmiddels tegen productieproblemen aan zijn gelopen.

Het probleem heeft dus te maken met de productie van chips. Niet elke chip uit de fabriek is goed genoeg om daadwerkelijk gebruikt te worden. Volgens Bloomberg voldoet slechts de helft van de chips, hoewel dit percentage de laatste tijd geleidelijk verbeterd zou zijn. Nog altijd zou het Sony echter niet lukken genoeg bruikbare chips te produceren.

Per vliegtuig

Het bedrijf organiseert morgen een PlayStation 5-evenement, waar het waarschijnlijk de prijzen en verschijningsdatum bekendmaakt. Analisten van Bloomberg verwachten dat Sony 449 dollar (377 euro) voor de PlayStation 5 vraagt en 400 dollar (336 euro) voor de dunnere variant zonder optische drive.



Volgens game-analist Daniel Ahmad heeft Sony voor oktober zestig vluchten naar de VS geboekt om leveranciers van voldoende PS5's te voorzien. Transport per vlucht is duurder dan per schip, maar uiteraard sneller. Of de Europese markt iets gaat merken van het productieprobleem bij de Playstation 5, is nog niet duidelijk.

Mogelijk heeft Microsoft overigens te maken met dezelfde problemen. De maker van de Xbox laat zijn chips bij hetzelfde bedrijf produceren, al zijn de specificaties niet helemaal dezelfde. Vanaf 22 september neemt Microsoft pre-orders voor zijn next-gen consoles aan. De Xbox Series X en Series S verschijnen op 10 november voor respectievelijk 500 en 300 euro.