Probeer dit niet thuis: Sony-medewerker haalt PlayStation 5 helemaal uit elkaar

08 oktober 2020

08u02

Bron: AD.nl 0 Playstation Deze kan in het rijtje ‘Don’t try this at home’, maar het is natuurlijk wel bijzonder cool om de binnenkant van de PlayStation 5 even te kunnen bekijken. Daarom deelt Sony een video waarin Yasuhiro Ootori het apparaat helemaal open schroeft en alles laat zien.

De digitale oorlog tussen Sony en Microsoft is kort geleden volledig losgebarsten. De prijzen van zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 zijn bekend en ook de releasedata van beide apparaten zijn geen geheim meer. Verder hebben gamers al de kans gekregen om een pre-order te plaatsen voor de consoles. De strijd gaat ondertussen online onverminderd door.

Onder de motorkap

Zo zette Sony woensdagmiddag weer een nieuwe stap door een kijkje te bieden onder de ‘motorkap’ van de PlayStation 5. De video begint met het uitlichten van de verschillende aansluitingen van de console. Zo heeft de PS5 aan de voorkant een USB-C en een USB-A-aansluiting. Aan de achterkant zitten nog twee USB-A-poorten en uiteraard de LAN-poort, HDMI-aansluiting en ingang voor de stroomkabel.

Vervolgens schroeft Ootori het voetje van de PlayStation af en bergt hij het op. Daarna plaatst hij de voet aan de zijkant van het apparaat om hem horizontaal neer te kunnen zetten. Zonder verder gereedschap klikt hij beide witte zijkanten van de PlayStation 5 los, waardoor de binnenkant bloot komt te liggen.

Stof-opvangers

Wat opvalt aan de binnenkant is de grote ventilator die het apparaat koel moet houden. Ook zijn er twee ‘stof-opvangers’ waar stof in wordt verzameld. Die twee vakjes kun je stofzuigen, zodat je console weer (grotendeels) stofvrij is. Ook zien we een ruimte om je opslag uit te breiden. Richting het einde van de video ligt de hele PlayStation in onderdelen voor Ootori op tafel.

Het moge duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om dit zelf te doen. Bovendien raak je zo je fabrieksgarantie kwijt. Het risico op beschadiging van de console is ook erg groot als je geen professional bent.

