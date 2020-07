Met ‘Iron Man VR’ kruip je letterlijk in de helm van de superheld Redactie

09 juli 2020

Je PlayStation VR-bril op je kruin zetten staat in Iron Man VR gelijk aan het opzetten van de iconische helm van de superheld. Moeilijker is het concept niet: de nieuwe game verkoopt je met groot succes de illusie dat je zelf als de ijzeren Marvel-held door het luchtruim scheert.



Eigenlijk was Iron Man nooit een echt populaire superheld uit de Marvel-stal: industrieel-superheld-playboy-genie Tony Stark heeft wel al decennialang zijn eigen stripreeks, maar die kreeg nooit de populariteit van Spider-Man, The X-Men of Fantastic Four. Het was pas met de Marvel-filmcyclus in de bioscoop dat het personage een modern popcultureel icoon werd. Een in wiens kostuum – of tenminste zijn helm - je nu kunt kruipen met de nieuwe virtual reality-game Iron Man VR, compleet met duizelingwekkende vluchten door het zwerk en bliepende computerdata voor je snuit.

Gemaakt voor vr

De fysica van de game lijkt zo geknipt uit de Marvelfilms (of liever: -strips, want de licentie van de game is gebaseerd op die laatste). Je hebt er een PlayStation VR plus twee PlayStation Move-controllers voor nodig, die de richting bepalen waarin je vliegt. Hou ze bijvoorbeeld pal naast je lijf, naar de vloer wijzend, en je schiet als een pijl naar boven. Laat ze lichtjes naar achteren hangen, en je vliegt vooruit. Met de Moves voor je uit maak je een snelle stop in de lucht. Het voelt fysisch precies zoals je het van een Iron Man-game in VR zou verwachten.

En dan zijn er de vechtbewegingen. Energie-uitbarstingen afvuren vanuit de polsen gaat eveneens precies zoals je het zou verwachten, al is er ook een korte afkoelperiode wanneer je te lang na elkaar blijft vuren. En hou je de X-knop op een van de Moves in, dan voer je zo’n epische energieslag uit die alle tegenstanders in je omgeving de lucht in katapulteert. “Iron Man lijkt wel gemaakt voor een vr-game”, zegt Ryan Darcey, designer van de game bij studio Camouflaj. “Er is die helm, het vliegen, de vrij te doorkruisen luchtruim: het klikt allemaal mooi samen. De technologie helpt je om letterlijk in het kostuum van de held te stappen.”

Onder de helm

Er zitten, in de zeven uur die Iron Man VR ongeveer duurt, actiesequenties die zich afspelen in de lucht, met onder meer een spectaculair moment waarin je als Tony Stark je pak stuk voor stuk moet aantrekken terwijl je in vrije val bent. Maar evengoed krijg je bijvoorbeeld levels boven de straten van Shanghai gepresenteerd. Verder, zegt Darcey, zal er in het verhaal ook binnen in de helm worden gekeken. Hij haalt onder meer de negendelige strip Demon in a Bottle uit 1979 als voorbeeld aan: dat soort introspectie, waarin de strips soms schitteren, zul je volgens hem ook in de game tegenkomen. Omdat de Iron Man in wiens pak je mag kruipen in deze game niet die van de films mocht zijn, doken de makers dieper met hun neus die strips in.

“Door de terugkeer naar de basis van Iron Man, de strips, kregen we zoveel materiaal tot onze beschikking om onze eigen interpretatie van het personage te brengen”, zegt Darcey. “Er was meer dan vijftig jaar strips waaruit we vrij konden putten.”

Iron Man VR is uit voor PlayStation 4 met PlayStation VR (twee Move-controllers nodig)