GAMEREVIEW. Moss: kleine muis, grote avonturen Raf Picavet

01 maart 2018

22u11 0 Playstation Moss is een PS4-exclusieve VR-game. Moss is ook een slim en schattig interactief sprookje, met in de hoofdrol een avontuurlijke witte muis die zelfs de harten van de meest cynische actiegamer zal veroveren. Een ietwat korte maar grootse game met een ietwat kleine maar grootse held.

Quill met de grote oren

Moss opent met een boek en omdat dit een VR-beleving is, draai je die pagina’s van dat boek eigenhandig om. Het introduceert een sprookjesachtige wereld vol antropomorfe beestjes, de onvermijdelijke sinistere dreiging die deze sprookjesachtige wereld om zeep wil helpen … en de al even onvermijdelijke held die de meubels zal redden. Die held heet Quill, een kleine witte muis met een acrobatisch klautervermogen, een niet onverdienstelijk zwaardvechterstalent en bovenal een persoonlijkheid waar niemand ongevoelig voor blijft.

Sprookjesboeken en treinsets

Dit mag dan wel een VR-game zijn, je kijkt de spelwereld niet in door de ogen van Quill. De game dropt je als een soort onstoffelijke goddelijke aanwezigheid in een lange reeks opeenvolgende decors, waar jij Quill doorheen leidt. Denk aan Efteling-diorama’s of ambitieuze modeltreinsets, waar je middenin ‘staat’ en Quill in de meeste gevallen van de linker- naar de rechterkant moet helpen. Aardig detail, Moss wordt verteld als een sprookje uit een boek en bij het verplaatsen naar elke volgende locatie, hoor je een bladzijde omslaan.

Kleine muis, grote hindernissen

Dat helpen doe je op verschillende manieren. Enerzijds stuur je Quill door de vaak verraderlijke omgeving vol obstakels, puzzels en – voor een kleine muis - soms best imposante vijanden. Daarbij laat je haar springen, klauteren, hendels omgooien, vijanden aanvallen en nog veel meer. Anderzijds manipuleer jij met je goddelijke krachten grote omgevingsobjecten zodat je schattige partner een anders onneembare hindernis of te sterke vijand alsnog kan overwinnen. Teamwork tussen een god en zijn sterfelijke partner.

Hou ze droog

Dat alles op een heel intuïtieve manier, met ruimte voor het tactisch experimenteren in de vechtscenario’s die het netjes binnen de 7+ leeftijdscategorie houden. Met dank aan een slim gebruik van de bewegingsgevoelige PS4-controller en besturingssysteem dat genoeg heeft aan één stick en drie toetsen. Quill zelf is niet te beroerd om je letterlijk op een hint te wijzen, je een enthousiaste duim omhoog te geven of je ietwat afkeurend toe te fronsen wanneer ze door jouw toedoen weer eens in het water terecht kwam. Quill kan niet zwemmen.

Pakkende partner

Die woordeloze maar onmiskenbaar groeiende band tussen Quill en jezelf maakt Moss van een aardige VR puzzel- en actie game tot een van de betere VR puzzel- en actiebelevingen. Eentje waar je later nog een paar keer opnieuw doorheen wil. Zelfs al heb je de juiste route of de oplossing van de omgevingspuzzels dan nog steeds in de vingers zitten. An sich zou Moss zich ook als een gewone, lees: niet-VR game laten genieten, maar dat gevoel van ‘daar’ samen met Quill in dezelfde wereld te staan en ‘manueel’ in te grijpen of te assisteren, geeft de ervaring een meer dan behoorlijke meerwaarde. Het had misschien iets langer gemogen dan de tweeëneenhalf à drie-en- een-half uur die je ervoor moet uittrekken, maar dat is dan ook zowat het enige minpunt die uit deze game te puren valt.

Moss is geschikt voor spelers vanaf 7 jaar en exclusief voor PlayStation VR te koop in de digitale PlayStation Store voor € 29,99.