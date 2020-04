Cliché van alleenstaande gamer klopt niet, mobile gaming is aan opmars bezig SVM

28 april 2020

16u14

Bron: Belga 0 Playstation De Vlaamse gamer is gemiddeld 25 à 44 jaar oud, woont samen en heeft kinderen. Het cliché van de eenzaat die in de kelder of op de zolder van zijn ouders woont klopt dus niet. Dat blijkt uit een marktonderzoek van InSites Consulting bij 1.426 Vlaamse gamers en niet-gamers.

Van de Vlaamse gamers is 54 procent een man en 46 procent een vrouw. Ruim 80 procent van de Vlaamse bevolking gaf in het marktonderzoek toe minstens één keer per maand een videogame te spelen. Net geen driekwart van de Vlamingen doet het wekelijks en meer dan de helft zelfs dagelijks.

Opmerkelijk is de opmars van mobile gaming: 62 procent van de Vlamingen speelt wekelijks op tablet of smartphone. De smartphone is met 70 procent het populairst, gevolgd door de laptop (46 pct) en de console (42 pct). De desktop (30 pct) en tablet (33 pct) zijn minder populair ten opzichte van de alternatieven.

Playstation 4

Vlaanderen is volgens het onderzoek gek op de PlayStation 4. Zevenendertig procent van de maandelijkse gamers speelt op de console van Sony. De andere consoles zijn minder populair. De Nintendo Switch houdt 14 procent van de Vlamingen die maandelijks gamen in de ban, 10 procent gaat voor de Xbox One.

Eén vooroordeel rond gamers blijft volgens het onderzoek overeind. Een videogame beleven doet de Vlaming toch nog altijd het liefst alleen: 62 procent verkiest single player-games boven multiplayer.