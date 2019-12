PlayStation verovert plek in Guinness Book of Records SVM

04 december 2019

10u34

Bron: Belga 0 Games De PlayStation van de Japanse onderneming Sony is door Guinness World Records officieel erkend als de bestverkochte spelconsole in de geschiedenis. Er werden sinds de lancering van de PS1 eind 1994 meer dan 450 miljoen exemplaren verkocht.

Het wereldrecord werd erkend tijdens een evenement in Tokio ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de lancering van de allereerste PlayStation. Die kwam op 3 december 1994 op de Japanse markt.

In maart 2000 volgde de tweede generatie. Die PS2 is met meer dan 155 miljoen verkochte exemplaren de bestverkochte thuisconsole ooit. In november 2006 volgde de derde generatie en nadien ook nog de huidige, de PlayStation 4. Die nadert stilaan het einde van zijn levenscyclus; eind volgend jaar zou de vijfde generatie gelanceerd worden.

Het record houdt alleen rekening met thuisconsoles, dus niet met draagbare speltoestellen. Als je ook die consoles in rekening zou brengen, zou concurrent Nintendo de wereldrecordhouder zijn (met meer dan 750 miljoen verkochte exemplaren van onder meer Game Boy, Wii, Nintendo DS en 3DS).