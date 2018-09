PlayStation Now-abonnees kunnen nu ook games downloaden in plaats van te streamen sam

22 september 2018

10u57 0 Games Abonnees van Sony's PlayStation Now-dienst kunnen voortaan ook games downloaden in plaats van te streamen. De functie wordt deze week gelanceerd.

PlayStation Now is een dienst waarmee je voor een vaste prijs per maand onbeperkt meer dan 500 games kan spelen - tot nu toe alleen via een internetverbinding. De dienst werkt op Windows-pc's en op de PlayStation 4-console, maar downloaden gaat alleen op PS4.

Alle PlayStation 2-klassiekers kunnen worden bewaard op de console, terwijl ook heel wat PS4-games in aanmerking komen. Het gaat onder meer over Bloodborne, God of War 3 Remastered, Sniper Elite 3, DiRT Rally en Farming Simulator 17. Ze kunnen dan worden gespeeld met een native resolutie van maximaal 4K en met 5.1 omgevingsgeluid, laat Sony weten. PlayStation 3-games kunnen alleen worden gestreamd.

Alle gedownloade games op PS Now ondersteunen DLC, microtransacties, add-ons en PS4 Pro-verbeteringen. "De downloadfunctie van PlayStation Now geeft fans waar ze om hebben gevraagd", luidt het.