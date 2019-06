PlayStation 5 zal savegames kunnen delen met PS4 Joris Jansen kg

05 juni 2019

12u29

Bron: Tweakers.net, CNET 0 Games Sony’s PlayStation-CEO Jim Ryan zegt in een interview met CNET dat het op de PlayStation 5 mogelijk wordt om savegames te delen met de PS4. Verder verklapt hij dat de PS5 ondersteuning biedt voor 4k-resoluties en 120Hz.

Ryan spreekt in het interview met CNET over ‘cross-generational play’ (‘generatie-overschrijdend spelen’) waarmee spelers de mogelijkheid krijgen om te wisselen tussen de PlayStation 4 en diens opvolger. Zo zou het volgens CNET mogelijk moeten worden om een spel te spelen op je PlayStation 4, daarna even verder te spelen op de nieuwe console en dan weer terug te wisselen, mocht je dat willen.



Het komt erop neer dat het voor de servers van Sony niet uitmaakt op welk apparaat er gespeeld wordt. Dat betekent dat vriendenlijsten ook gedeeld worden tussen beide consoles. Eerder werd ook al bekend dat de PlayStation 5 ‘backwards compatibility’ ondersteunt: de nieuwe console zal eveneens PS4-games kunnen draaien.

Beeldkwaliteit

De topman van Sony ging ook in op enkele specificaties van de nieuwe console. Zo wordt het mogelijk om games in 4k-resolutie te draaien met 120Hz. Let wel, niet alle games zullen standaard op 4k en met 120fps draaien, al was het maar omdat niet alle tv’s een verversingssnelheid van 120 beelden per seconde halen.





Daarnaast liet Ryan ook nog wat details los over de opslag van de PlayStation 5. Hij bevestigt dat de nieuwe console zal beschikken over een speciaal voor de PS5 gemaakte SSD, en dat die SSD ook standaard in de basisuitvoering van de console zit. Het opslagapparaat zou de nieuwe console veel sneller maken dan zijn voorganger, zoals eerder werd gedemonstreerd in een video.



Het is nog minstens wachten tot 2020 voor de PlayStation 5 op de markt komt. Die naam is overigens nog niet bevestigd: Sony heeft het tot nu toe altijd over haar “next-gen console”.