PlayStation 4-controllers werken op PlayStation 5 (maar niet met alle games) Techredactie

05 augustus 2020

09u47

Bron: Tweakers.net 2 Games Sony geeft meer details over compatibiliteit tussen accessoires voor de PlayStation 4 en 5. De huidige DualShock 4-controller werkt ook op de PlayStation 5, maar alleen voor het spelen van PS4-games. Voor bepaalde PlayStation 5-games is de nieuwe DualSense-controller vereist.

Volgens Sony is het de bedoeling dat PlayStation 5-games volledig gebruikmaken van de nieuwe functies van de console, inclusief features van de DualSense-controller. Daarom werkt de DualShock 4-controller niet met PS5-games, aldus Sony.

Het gaat daarbij vermoedelijk om games die exclusief voor de PS5 verschijnen, bijvoorbeeld die van Sony’s eigen studio’s. Veel grote uitgevers brengen hun komende titels zowel op de huidige generatie consoles als de nieuwe generatie uit. Mogelijk werkt de DualShock 4-controller wel bij de games die zowel op de PS4 als PS5 uitkomen.

Nieuwe snufjes

De nieuwe DualSense-controller heeft verbeterde haptische feedback en adaptive triggers. Dat houdt in dat de L2- en R2-knoppen weerstand hebben die zich kan aanpassen aan situaties in games.

Ook heeft de DualSense-controller een sensor die kan meten of de speler blaast. In een demosessie werd die functie bijvoorbeeld gebruikt om een windmolentje te doen draaien in het spel door op de controller te blazen. Waarschijnlijk zullen niet alle games die sensor gebruiken, maar bij de DualShock 4-controller zou functionaliteit die gekoppeld is aan die sensor niet werken.

Accessoires

Sony maakt ook bekend dat veel PS4-accessoires die door andere fabrikanten met een officiële licentie zijn uitgebracht, ook zullen werken op de PlayStation 5. Het gaat bijvoorbeeld om racestuurtjes, arcade- en flightsticks. Wel merkt Sony op dat compatibiliteit kan afhangen van de fabrikant. Gebruikers dienen dat te controleren bij de maker van de apparatuur.

De PlayStation VR-headset, PlayStation Move-controllers en de PSVR Aim Controller werken ook op de PlayStation 5, in combinatie met PSVR-games die ze ondersteunen. In feite gaat het om het PSVR-ecosysteem dat met de PlayStation 4 is geïntroduceerd. Sony heeft nog niets bekendgemaakt over vr-titels of -hardware die speciaal voor de PlayStation 5 is ontwikkeld. Volgens geruchten komt er in 2021 een nieuwe PSVR-headset uit.

Games

Sony kondigt ook een State of Play-uitzending aan, die donderdag 6 augustus om 22:00 uur Nederlandse tijd zal plaatsvinden. In een aflevering van ruim 40 minuten zal Sony details geven over komende PS4- en PSVR-games. Ook zal Sony een aantal eerder aangekondigde PS5-indiegames verder uitlichten. Groot nieuws over de PlayStation 5 komt er donderdag niet, benadrukt Sony op Twitter.

