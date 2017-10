Pedopriesters, superhelden en veel gevloek in knettergekke lanceertrailer van game 'South Park: The Fractured But Whole' sam

15u50 0

De langverwachte South Park-game The Fractured But Whole wordt gelanceerd met een trailer om u tegen te zeggen. Priesters stoppen kinderen in een darkroom, de schuttingwoorden vliegen in het rond en er is iets heel vreemds aan de hand met de achterkant van katten. De game, die draait rond de kinderen van het bergdorpje die zich verenigen in twee 'superheldenfranchises', ligt in de winkels voor PlayStation 4, Xbox One en Windows-pc.