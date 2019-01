Pedofiel (41) lokt meisje via Fortnite: “Hij misbruikte nog twintig andere slachtoffers” Sven Van Malderen

18 januari 2019

16u11

Bron: Miami Herald 0 Games Een man uit Florida heeft Fortnite gebruikt om een minderjarige naar hem toe te lokken en te misbruiken. Anthony Gene Thomas had ook pikante foto’s en filmpjes van het zeventienjarige meisje in zijn bezit. Volgens de politie zou de 41-jarige dader nog twintig andere slachtoffers gemaakt hebben.

Thomas zou in de game een vrouwelijke medeplichtige gebruikt hebben om het meisje in de val te lokken. Nadat er een band ontstaan was, stelde die tussenpersoon haar aan Thomas voor.

“Deze zaak zorgt voor de nodige angst”, stelt procureur-generaal Ashley Moody. “Eerst en vooral is er natuurlijk het aspect van de kinderpornografie, maar daarnaast valt ook de methode op: een uiterst populair spel werd hier gebruikt om het eerste contact te leggen.”

Kredietkaarten en gsm

De tiener bracht haar moeilijke thuissituatie ter sprake, iets waar Thomas gretig misbruik van maakte. Daarnaast werd ze overladen met cadeautjes, denk maar aan kredietkaarten en een gsm.

Op 25 augustus gingen Thomas en zijn kompaan het meisje oppikken. Ze brachten haar naar een woning in Broward, daar vonden ‘als wederdienst’ seksuele contacten plaats. De ouders wisten niet waar hun dochter zat en gaven haar als vermist op.

De dag erna werd het meisje teruggevonden. Thomas bleef echter contact houden, waardoor de politie argwaan kreeg. Agenten vonden op de gsm van de verdachte uiteindelijk pornografische foto’s en filmpjes van het slachtoffer terug.

“Seksuele roofdieren liggen altijd op de loer”

“Daders zullen alle mogelijke middelen gebruiken om een kind te kunnen misbruiken”, stelt Moody. “Ouders moeten zich bewust zijn van dit gegeven. Zorg dat jullie weten met wie jullie kinderen via internet afspreken en verwittig hen dat er altijd seksuele roofdieren op de loer liggen.”

Thomas werd gearresteerd voor onder meer 22 feiten van kinderporno én misbruik van een minderjarige.