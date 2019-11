Microsoft toont eerste beelden van Age of Empires IV Redactie

18 november 2019

15u45

Bron: Tweakers 0 PC Microsoft heeft tijdens het X019-evenement voor Xbox de eerste gameplaybeelden van Age of Empires IV getoond, het nieuwe deel in de gamereeks van het bedrijf. De beelden tonen een middeleeuwse stad die wordt belegerd door oosterse krijgers.

Age of Empires IV lijkt een aanzienlijk gedetailleerder spel te worden dan eerdere titels, al lijkt het ook een vertrouwde titel in de franchise, met stadsmuren, torens, molens, kastelen en trebuchets. Het gaat overigens niet om werkelijke beelden zoals het spel te spelen zal zijn, maar een fly-over die een indruk van beelden tijdens gameplay moet geven. Zo is de interface bijvoorbeeld ook niet te zien.

Microsoft kondigde twee jaar geleden aan dat er aan ‘Age of Empires IV’ gewerkt werd, maar sindsdien bleef het stil rond het spel. De game wordt ontwikkeld door Relic Entertainment, bekend van onder andere de Company of Heroes-games en de Warhammer 40.000-serie van strategiespellen.

In de tussentijd heeft Microsoft wel ‘Age of Empires Definitive Edition’ uitgebracht en zo’n versie van ‘Age of Empires II’ is pas verschenen. Binnenkort volgt ook een Definitive Edition van deel III, een game uit 2005.