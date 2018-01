Eindelijk! ‘Age of Empires’ is na 21 jaar terug met nieuwe versie avh

19 januari 2018

17u59

Bron: Mashable 3054 PC Gamers, neem vanaf 20 februari alvast enkele dagen verlof, want dan brengt Microsoft ‘Age of Empires: Definitive Edition’ uit. Microsoft heeft het legendarische computerspel uit 1997 helemaal herwerkt, zodat het spel ook op nieuwere pc’s kan worden gespeeld.

Gisteren kondigde Microsoft aan dat het op 20 februari een vernieuwde versie van ‘Age of Empires’ op de markt brengt. De originele versie is intussen 21 jaar oud, waardoor veel gamers met nieuwe pc’s het spel niet meer konden spelen. Maar nu heeft Microsoft dus al die gedateerde computervereisten weggewerkt.

Jörg Neumann, productiedirecteur bij Microsoft, liet in september al weten dat hij werkte aan een remake van het eerste ‘Age of Empires’-spel. Maar dan moesten sommige delen wel volledig opnieuw worden gemaakt: “We hebben elk soundeffect en alle muziek opnieuw gemaakt, maar de ziel van het spel is nog volledig intact” aldus Neumann. “Het is precies zoals Age of Empires 1, alleen beter.”

De release was eigenlijk gepland voor oktober 2017, maar werd dus enkele maanden uitgesteld. Nu is het eindelijk zover.

Age of Empires IV

En de pret houdt niet op, want vorig jaar kondigde Microsoft ook al 'Age of Empires IV' aan. Geen remake van een oudere versie dus, maar een volledig nieuw hoofdstuk. Wanneer dat spel uitkomt, is nog niet bekend.

Op 20 februari lanceert Microsoft ‘Age of Empires: Definitive Edition’ voor PC. Het spel zal 19,99 euro kosten.