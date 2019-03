Papa (24) verliest in Fortnite en slaat babyzoontje: drie jaar cel mvdb

05 maart 2019

Bron: La Voix du Nord 0 Games Een vader (24) die zijn amper elf maanden oude babyzoontje sloeg na te zijn uitgeschakeld in het schietspel Fortnite, is veroordeeld tot drie jaar cel. Dat heeft het strafhof in de Noord-Franse stad Valenciennes maandag bepaald. De agressieveling was niet aan zijn proefstuk toe, schrijft La Voix du Nord. Hij liep in het verleden al twee jaar gevangenisstraf op voor soortgelijke feiten tegen een van zijn andere kinderen.

De beklaagde gaf een deel van de feiten toe, maar beweerde ook zijn zoontje onvrijwillig te hebben geraakt. “Hij zat naast me in bed. Ik heb na mijn uitschakeling ‘uit colère’ de controller weggegooid. In een zwak moment heb ik hem dan in het gezicht geslagen.”



De man ging na de feiten niet naar het ziekenhuis. Het was een dokter die de verwondingen vaststelde en vervolgens de politie inschakelde. De twintiger zou ook zijn vriendin niet de ware toedracht hebben verteld.



In september 2016 werd de man veroordeeld wegens kindermishandeling. Het slachtoffer was toen een zoontje uit een eerdere relatie. De agressieveling werd toen uit het ouderlijke gezag ontzet. Iets wat hij nu koste wat kost wil vermijden. De man wil zelfs al zijn spelconsoles van de hand doen.



Het hoge verslavingsgehalte van het razendpopulaire Fortnite heeft al eerder voor problemen gezorgd. Een Brits bedrijf becijferde dat het schietspel directe aanleiding is voor bijna 5.000 Britse echtscheidingen in 2018. Het spel is zo gemaakt dat deelnemers altijd verder willen doen. Ze krijgen beloningen als ze een nieuw level bereiken en vooral, ze ervaren groepsdruk door teamleden om mekaar niet in de steek te laten. Internetpetities met de vraag om het spel uit de handel te halen, halen niets uit.