Ouders slaan alarm over 'Fortnite': verslaafde dochter (9) plaste in haar broek om toch maar te blijven gamen sam

10 juni 2018

16u49

Bron: Mirror 25 Games Een Brits gezin waarschuwt voor het verslavend videospel Fortnite nadat het hun dochter zo hard in de ban hield dat het kind een afkickprogramma moest volgen. Het negenjarige meisje speelde dagelijks stiekem urenlang tot een gat in de nacht.

Richard en Carol, die hun achternamen niet wensen vrij te geven, haalden in januari een Xbox One in huis. Hun dochtertje downloadde Fortnite, een game met een populaire battle-royalemodus waarin 100 spelers elkaar op een steeds kleiner wordend speelveld moeten bekampen tot één winnaar overblijft.

Het spel van ontwikkelaars Epic Games en People Can Fly is gratis, maar om er alles uit te halen, moet je wel betalen. De ouders stelden zo vast dat betalingen van ongeveer 50 pond per maand van hun kredietkaart gingen richting Microsoft, het bedrijf dat de Xbox One maakt. De boze ouders namen de Xbox in beslag, maar toen reageerde het meisje zo woest dat ze haar vader in zijn gezicht sloeg.

Geen tijd voor toilet

De ouders beseften pas echt hoe erg het was toen ze hun dochter 's nachts aantroffen op een kussen dat doordrenkt was met urine. Het kind ging zo op in de game dat ze zelfs niet wilde pauzeren om naar het toilet te gaan. Toen bleek dat het kind stiekem tot tien uur per dag speelde, soms tot vijf uur 's ochtends.

Niet verwonderlijk gingen ook haar schoolcijfers sterk achteruit en zeiden leerkrachten dat het meisje soms zelfs gewoon in slaap viel in de les. Hoewel ze gek was op sporten, begon ze ook te zegen dat ze te moe was om naar de turn- of balletles te gaan. Ook de zondagsmis begon ze over te slaan.

Meer slachtoffers

De ouders contacteerden verslavingstherapeut Steve Pope, die aan Sunday People vertelt dat hij de voorbije twee maanden berichten kreeg van tientallen ouders wier kinderen zo jong als acht tekenen vertoonden van verslaving aan Fortnite. "Ik werk al drie decennia in dit vakgebied en ik heb nog nooit iets zoals dit gezien, hoe wijdverspreid en potentieel gevaarlijk het is."

Het meisje krijgt nu therapie en is aan de beterhand. "Ik spoor elke andere ouder aan om te zien wat dit spel kan doen, hoe het jonge kinderen opslorpt en levens kan verwoesten", waarschuwt haar moeder. De game werd al meer dan 45 miljoen keer gedownload.