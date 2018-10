Oude rokkenjager ‘Leisure Suit Larry’ krijgt modern jasje in nieuwe trailer kg

30 oktober 2018

12u53

Bron: Assemble Entertainment 0 Games Na ruim twintig jaar is Leisure Suit Larry binnenkort helemaal terug. De licht kalende rokkenjager wordt de eenentwintigste eeuw in gekatapulteerd in een nieuw point-and-click-avontuur dat op 7 november uitkomt. Bekijk hieronder de eerste trailer.

Larry verscheen eerder in de iconische point-and-click-saga uit de jaren tachtig en negentig. Er volgden nog enkele spin-offs en remakes, maar uiteindelijk verdween de onverzadigbare flierefluiter van het toneel. Tot nu. In ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry’, komt Larry terecht in de moderne wereld, hoewel zijn doel hetzelfde blijft: met zoveel mogelijk dames in de koffer duiken.

Ook de gameplay lijkt grotendeels onveranderd. Opnieuw baan je je een weg door een kleurrijke wereld en praat je met andere karakters om verschillende puzzels op te lossen. Wel is het spel dit keer doorspekt met satirische verwijzingen naar de moderne wereld. Het doel is om Faith, een sexy assistente van de baas bij techgigant ‘Prune’, in je bed te lokken. Daarvoor moet je eerst je score opkrikken op je ‘Timber’-profiel door zoveel mogelijk vrouwen te daten. Niet vanzelfsprekend voor een zelfverklaarde adonis uit de jaren tachtig.



Of zoals Larry het zelf zegt: “Hoewel mijn visie op de wereld en vrouwen uit de jaren tachtig harder botst met de moderne realiteit dan de borsten van een welvoorziene blondine die over het strand jogt, ben ik helemaal klaar om de moderne wereld rond te daten!”

‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry’ komt op 7 november uit voor pc en Mac.