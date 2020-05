Oud-wereldkampioen Donkey Kong stapt naar de rechter: “Ik ben geen valsspeler” Techredactie

Gamelegende en oud-wereldrecordhouder 'Donkey Kong', Billy Mitchell, heeft wereldrecord-organisatie Twin Galaxies aangeklaagd voor laster. Mitchell claimt dat de organisatie ten onrechte insinueert dat hij een valsspeler is en dat een onderzoek naar hem subjectief is uitgevoerd. Twin Galaxies bestrijdt de claims.

Twin Galaxies - de organisatie die alle high scores ter wereld bijhoudt - bepaalde in april 2018 dat Billy Mitchell heeft vals gespeeld bij het behalen van records in het arcadespel Donkey Kong. Hij was jarenlang heer en meester in het klassieke spel uit 1981.

De organisatie claimde dat Mitchell zijn records niet haalde op originele arcade-machines, maar op gemodificeerde apparaten. Dat concludeerde de organisatie na eigen onderzoek, waarna Mitchell ook zijn Guinness World Records-records kwijtraakte. Vlak na de aankondiging van Twin Galaxies zei Mitchell al de aantijgingen te ontkennen. Overigens heeft de organisatie Mitchell nooit een valsspeler genoemd, wel dat het onmogelijk is dat zijn records op een ‘originele’ machine zijn behaald.

Nu heeft techsite Ars Technica gerechtelijke documenten gevonden, waaruit blijkt dat Mitchell de organisatie heeft aangeklaagd voor laster.

Laster

Volgens het document heeft Twin Galaxies lasterlijk gehandeld, door te zeggen dat Mitchell zijn recordscore niet legitiem zou hebben behaald. Door te beweren dat hij de regels van de organisatie omzeilde, insinueerde Twin Galaxies volgens Mitchell dat hij een valsspeler was. Twin Galaxies was bij het onderzoek daarnaast al vooringenomen, aldus de gamer, en met het onderzoek wilden ze alleen publiciteit en clicks genereren. De organisatie zou daarnaast getuigenverklaringen hebben genegeerd. Mitchell kreeg niet de kans om zijn onschuld te bewijzen.

De gamer wil 10 miljoen dollar zien van de organisatie. De zitting vindt normaal plaats in juni.