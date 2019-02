Oud Super Mario-spel brengt 100.000 dollar op dankzij één stickertje op de doos kg

Bron: Heritage Auctions, The Verge 0 Games Misschien heb je thuis zelf nog wel enkele oude videospellen rondslingeren, maar of ze qua waarde kunnen tippen aan dit exemplaar van Super Mario Bros., valt te betwijfelen. Het videospel voor Nintendo uit 1985 werd deze maand in de Verenigde Staten geveild voor het waanzinnige bedrag van 100.150 dollar, oftewel meer dan 88.000 euro. En dat allemaal omdat de verpakking voorzien is van een heel bijzonder stickertje.

Het videospel werd verkocht door het Amerikaanse veilinghuis Heritage Auctions. Zes kopers sloegen de handen in elkaar en boden samen 100.150 dollar. Ze zijn nu elk deels eigenaar van de NES-game. Eén van de kopers, Zac Gieg, zaakvoerder van een winkel die retrogames verkoopt, vergeleek het spel met de allereerste uitgave van de Superman-strip. “[Dit] is iets waarvan ik echt dacht dat ik nooit zou zien, zelfs nadat ik al twintig jaar vintage videospellen kocht.”

Stickertje

Wat maakt dit spel zo bijzonder? Het gaat om een extreem zeldzame versie van één van de eerste videospellen voor de NES (de ‘Nintendo Entertainment System’). De eerste videospellen voor de Nintendo werden uitgegeven in iconische zwarte doosjes, met een gepixeleerde tekening. Bij enkele van die eerste uitgaven werden de doosjes niet verpakt in plastic, maar verzegeld met een klein, zwart stickertje aan de bovenkant van de doos.

Er werden heel weinig van zulke verpakkingen verkocht, en van dat kleine aantal zijn er amper exemplaren te vinden die de tand des tijds hebben doorstaan. Dat maakt deze versie van Super Mario Bros. net zo uitzonderlijk. Het spel komt in de originele verpakking met het stickertje én is nog nooit geopend. Het doosje is bovendien in topconditie.

“Niet alleen zijn de spellen met NES-sticker extreem zeldzaam, maar net omdat ze niet verpakt werden in plastic, zien ze er gewoonlijk heel versleten uit na meer dan dertig jaar. Dit spel kan weleens de maatstaf worden voor de conditie van alle spellen met NES-sticker die er bestaan”, besluit Kenneth Thrower, expert bij Wata Games die het spel onderzocht.