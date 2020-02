Oprichter van GTA-studio Rockstar Games vertrekt YV

05 februari 2020

14u22

Bron: Belga 0 Games Dan Houser, die samen met zijn broer Sam in 1998 de succesvolle computerspelontwikkelaar Rockstar Games oprichtte, verlaat de studio. De 46-jarige Brit was een van de drijvende krachten achter de kaskrakers Grand Theft Auto (GTA), Red Dead en Max Payne.

Moederbedrijf Take-Two Interactive maakte het nieuws bekend. Dan Houser trekt op 11 maart de deur achter zich dicht bij Rockstar. Zijn vertrek komt er nadat hij in de lente van 2019 al een "verlengde pauze" inlaste. "We zijn enorm dankbaar voor zijn bijdragen", zegt Take-Two. "Rockstar Games heeft sommige van de door critici best ontvangen en meest commercieel succesvolle gamewerelden gebouwd.”

Houser was de hoofdscenarist bij de ontwikkeling van de meeste games van Rockstar. Dat was ook het geval bij het in 2013 uitgebrachte GTA V, na Minecraft en Tetris het best verkochte videospel ooit.

Ondanks het grote succes kreeg Rockstar ook geregeld met kritiek te maken. Zo klagen tegenstanders vaak de gewelddadigheid van de games van de studio aan. Daarnaast oogstte de ontwikkelaar in het verleden ook kritiek met de werkdruk die het zijn personeel oplegt. Bij de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2 in 2018 was het team soms 100 uur per week aan de slag.