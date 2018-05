Opnieuw rijdt verklede toerist 'echte' Super Mario Kart in de prak in Tokio sam

Bron: Kotaku 0 Games Toeristen zijn er gek op, maar de inwoners vinden ze maar niks: in Tokio kan je een gemotoriseerde go-cart huren waarmee je kan rondrijden zoals in de game Super Mario Kart. Niet voor het eerst is een bestuurder ermee gecrasht.

Eergisteravond schatte een dertiger uit Singapore een bocht verkeerd in, waarna zijn rode MariCar de stoep op vlamde en een bord van een restaurant ramde. Die MariCars zien eruit als de gocart uit Super Mario Kart, iets waarover het verhuurbedrijf trouwens verwikkeld zit in een rechtszaak met Nintendo.

De gocart zijn te huur sinds 2013 en raken regelmatig betrokken in ongevallen. Eind februari reed een Taiwanese toerist nog een fietser omver, waarna hij vluchtmisdrijf pleegde. En vorig jaar in maart knalde een Koreaanse toerist met een MariCar binnen in een politiekantoor.

Op de foto's van het recente ongeval die omstaanders online zetten, staat een Super Mario beteuterd te kijken. Samen met de gocart verhuurt MariCar namelijk ook kostuums van de personages uit de games. En andere, want Tijgetje lijkt ook van de partij. En is dat Wario of een Minion in die gocart?

De bestuurder liep alleszins slechts lichte verwondingen op, en hij raakte gelukkig geen omstaanders. Slechter liep het af voor het bord van het restaurant waartegen hij crashte.