Ophef in Italië over maffiagame vol liquidaties: “Stiekeme propaganda” Koen Voskuil

29 juli 2020

23u23

Bron: AD.nl 0 Games Een hardnekkige online-marketingcampagne voor de videogame ‘Mafia City’ leidt tot boze reacties in Italië. Politicus Carmelo Miceli van de Democratische Partij betitelt het spel als maffiapropaganda en wil dat het wordt geblokkeerd.

Het spel Mafia City draait om drugsdeals, liquidaties, omkoping en prostituees. Het doel van de speler is om uit te groeien tot de hoogste maffiabaas, de capo dei capi.

Een recente online-marketingcampagne schoot bij de Italiaanse politicus Carmelo Miceli in het verkeerde keelgat. Hij noemt het spel een ‘stiekeme vorm van maffiapropaganda’ en wil het spel weren.



Miceli heeft Kamervragen gesteld over de game, die op Facebook meer dan 1,5 miljoen fans telt. Als Siciliaan en lid van de parlementaire commissie tegen de maffia, zegt Miceli het spel in Italië niet te accepteren. “Ik wil weten hoe het mogelijk is dat zo’n immoreel spel gratis circuleert op sociale media.”

Controverse

Mafia City kan gespeeld worden op zowel Android als iOs en kan inderdaad gratis worden gedownload. Gamers zijn er op internet matig enthousiast over. Het spel van de Chinese producent Yotta Games bestaat al enkele jaren. Een uitgebreide online-marketingcampagne in 2017 was ook al controversieel.

Het is niet voor het eerst dat in Italië wordt geprotesteerd tegen maffiagames. Zo ageerde de partij Forza Italia al in 2004 tegen de komst van het spel ‘Mafia: Lost City of Heaven’.