Ook in de e-sport heeft Anderlecht het moeilijk Redactie

27 januari 2020

15u41 0 Games Dubbel verlies voor RSCA. Zowel Aethra Esports als Sector One maakten het Anderlecht knap lastig in de tweede speeldag van de Belgische e-sportcompetitie League of Legends.

Tijdens de eerste match van de avond kwam Timeout Esports sterk voor de dag nadat ze vorige week verloren van Sector One. KVM Esports speelt nog steeds niet op z’n beste niveau, maar toonde sterke verbeteringen ten opzichte van vorige week, waar ze pijnlijk verloren van de Brussels Guardians.

RSC Anderlecht moest dan weer de duimen leggen voor Aethra Esports, dat zijn eerste overwinning binnenhaalde. Ze maakten het verschil met sterke teamfights en engages, waar RSCA niet tegenop kon. Toch stopte het verlies voor Anderlecht daar niet. Sector One bleek gewoon te sterk en domineerde met een aggressieve speelstijl. Een koekje van eigen deeg, want de speelstijl van Sector One is kenmerkend voor RSC Anderlecht.

De tweede match van Timeout Esport was waarschijnlijk nog de spannendste. Het leek gelijk op te gaan tegen de Brussels Guardians, maar uiteindelijk draaide Timeout de wedstrijd helemaal in hun voordeel.