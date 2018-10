Ontwikkelaar Fortnite sleept valsspelers voor de rechter mvdb

16 oktober 2018

19u47

Bron: ANP/BuzzT 0 Games Gamemaker Epic Games, ontwikkelaar van de populaire game Fortnite, sleept een paar vloggers voor de rechter. Brandon Lucas (alias Golden Modz) en Colton Conter (alias Exentric) laten in filmpjes op YouTube zien hoe ze gebruikmaken van 'cheats'. De software om vals te kunnen spelen, verkopen ze online.

Golden Modz heeft 1,7 miljoen volgers op YouTube. “Lucas speelt niet alleen vals, hij verkoopt ook software waarmee anderen kunnen cheaten”, zegt Epic Games. Lucas verkoopt bijvoorbeeld een aimbot, waarmee gamers automatisch een wapen op vijanden kunnen richten om ze dood te schieten, zonder dat ze zelf hoeven te mikken. “Ze verpesten games voor mensen die eerlijk spelen”, aldus Epic Games.

In de game Fortnite: Battle Royale belandden honderd gamers op een eiland. Ze moeten wapens zoeken en een verdediging bouwen. Mensen kunnen alleen spelen of teams vormen. Wie het langst in leven blijft, wint. De game wordt door meer dan 75 miljoen mensen gespeeld en is daarmee een van de populairste games ter wereld.

“Het spel is een van de meest verslavende games ooit gemaakt”, stelt het bedrijf divorce-online.co.uk vorige maand. Volgens de Britse onderneming is Fortnite de aanleiding voor honderden, misschien wel duizenden echtscheidingen in het Verenigd Koninkrijk.