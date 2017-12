Onschuldige man doodgeschoten na 'grap' door ruziënde Call of Duty-gamers

sam

21u22

Bron: The Wichita Eagle, Dexerto 7 AP Lisa Finch, de moeder van slachtoffer Andrew Finch. Games In de Amerikaanse staat Kansas heeft de politie een man doodgeschoten na een oproep die achteraf vals bleek te zijn. Tweets wijzen erop dat een gamer de politie naar het adres had gestuurd na een ruzie. Het verkeerde, dan nog.

Gisteravond rukte de politie massaal uit naar een woning waar volgens de oproep een jongen zijn vader had doodgeschoten en hij zijn moeder, broer en zus gijzelde. Terwijl de agenten hun posities innamen, kwam de 28-jarige Andrew Finch naar de voordeur. "Toen vuurde een van onze agenten zijn wapen af", vertelt adjunct-politiechef Troy Livingston.

Ongewapend

Hij zegt niet of Finch al dan niet gewapend was, of waardoor de agent besloot te schieten. De politie denkt niet dat de man zelf schoot, maar zegt dat het incident nog wordt onderzocht. Zijn moeder Lisa Finch is echter duidelijk: ze zegt aan The Wichita Eagle dat haar zoon ongewapend was en gewoon naar de deur ging om te kijken wat al die politiewagens met zwaailichten daar stonden te doen.

De vader van twee jonge kinderen werd blijkbaar zonder waarschuwing neergeschoten, vertelt Finch. Daarna riepen agenten dat iedereen naar buiten moest komen met de handen omhoog, waardoor haar kleindochter nog over haar stervende oom moest stappen. Finch, haar huisgenote en haar kleindochter werden in de boeien geslagen en moesten in aparte politiewagens naar het politiebureau. Andrew overleed later in het ziekenhuis.

Swatting

Adjunct-politiechef Livingston zegt nog dat de oproep een beetje vreemd was. "Hij ging naar een hulppost en werd doorgeschakeld naar de dispatching, waarna de dispatching hem aan ons bezorgde. We moeten heel wat gegevens nakijken." Ondertussen hebben op Twitter meer dan een dozijn mensen uit de gaminggemeenschap aan The Wichita Eagle gemeld dat sprake zou zijn van een zogenaamde 'swatting-grap'. Die naam verwijst naar SWAT, de afkorting van de speciale politie-eenheden.

Het gaat om een praktijk waarbij iemand probeert een politiemacht naar een adres te sturen via een valse oproep, vaak met een melding van doden of een gijzeling. De melders gebruiken dan vaak technieken om hun telefoonnummer te verbergen of het lokaal te doen lijken, of bellen plaatselijke nummers in plaats van het noodnummer 911, weet 911.gov.

Gamers

Enkele tweets wijzen erop dat in dit geval sprake was een dergelijke oproep na een vete tussen twee Call of Duty-spelers. Mensen van de gaminggemeenschap spreken over twee gamers, van wie eentje in hoofdletters tweette: "Ik heb niemand de dood ingejaagd want ik heb geen wapen afgevuurd, en lid zijn van een interventie-eenheid is mijn beroep niet." De account van de gamer die de oproep zou gedaan hebben, is inmiddels offline.

"Iemand probeerde me te swatten en heeft een onschuldige man de dood ingejaagd"

Volgens gamingsite Dexerto waren de gamers met de nicknames Miruhcle en Baperizer lid van hetzelfde team, en kregen ze ruzie na een verloren wedstrijd waardoor de ene twee dollar verloor met een weddenschap. Wat de zaak nog triester maakt, is dat de speler die bedreigd werd de andere een vals adres zou hebben gegeven. De doodgeschoten man had dus niet eens iets met de ruzie te maken. "Iemand probeerde me te swatten en heeft een onschuldige man de dood ingejaagd", tweette de bedreigde gamer. Ook zijn account is offline.

Gevolgen

Het onderzoek zal uitwijzen wat precies de gevolgen voor hen zijn. De agent die schoot is al zeven jaar bij de politie. Hij is geschorst met behoud van loon, een standaardprocedure.

Unbelievable, two kids in the community got in a verbal dispute and thought it would be funny to swat each other which resulted in an innocent man being killed by police officers responding to the swat calling. Disgusted. Christopher Duarte(@ Parasite) link