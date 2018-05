Officieel: 'Call of Duty: Black Ops 4' krijgt battle royale maar geen singleplayer Olaf van Miltenburg sam

18 mei 2018

13u17

Bron: Tweakers.net 0 Games Activision kondigt Call of Duty: Black Ops 4 aan en bevestigt de geruchten over de battleroyalemodus en het ontbreken van een echt singleplayerverhaal.

Opmerkelijk : de multiplayer maakt komaf met walljumps en thrustjumps, iets waar veel fans kritiek op hadden in Black Ops III en Advanced Warfare. "We houden de laarzen op de grond", meldt ontwikkelaar Treyarch.

Bij Black Ops 4 keren de Specialist-rollen terug. Zo is Crash verantwoordelijk voor verzorging en bevoorrading en beschikt Recon over speciale sensorcapaciteiten. Nieuw is de aanwezigheid van gezondheidsmeters. Verder draait het spel volgens de makers grotendeels om wapens, die sterk aanpasbaar zijn met allerlei extra's. Treyarch meldt daarnaast dat League Play geïntegreerd wordt in het spel.

Solomissies

Het spel krijgt geen singleplayermodus, maar wel solomissies die dienen om het spel en de Specialist-personages te leren kennen. De verhaallijnen spelen zich af tussen Black Ops 2 en 3. Daarnaast kunnen spelers de Zombies-modus solo spelen, waarbij Treyarch belooft dat er veel aan te passen is zodat zowel beginnende als gevorderde speler er mee uit de voeten kunnen.

Zombies

De Zombies-modus van Black Ops 4 krijgt vanaf de release drie maps. Een daarvan, met de naam IX, speelt zich af in een arena waarbij de spelers als gladiatoren zombies moeten bevechten. Bij de tweede, Voyage of Despair, bevinden de spelers zich aan boord van de Titanic en verandert elke medepassagier in een zombie. De derde map is Blood of the Dead, een remake van Mob of the Dead uit Call of Duty Black Ops II.

Battle royale

Als laatste kondigde de ontwikkelaar Blackout aan. Dit is de battleroyalemodus waarover al geruchten gingen. De map van de modus is vijftienhonderd keer groter dan de Nuketown-map van Black Ops 3. Voertuigen op het land, ter zee en in de lucht gaan een rol spelen en Treyarch combineert eigenschappen van de multiplayer- en zombie-onderdelen bij Blackout.

Release

Call of Duty: Black Ops 4 komt voor de pc exclusief uit op Blizzards Battlenet-platform. Het spel verschijnt 12 oktober daarnaast voor de PlayStation en de Xbox One.

