Obstakels ontwijken in pure chaos: nieuwe game ‘Fall Guys: Ultimate Knockout’ is razend populair NLA

17 augustus 2020

15u53 0 Games De game ‘Fall Guys: Ultimate Knockout’ was nog maar een week beschikbaar en had al 2 miljoen downloads op softwaredistributieplatform Steam. Doel van het spel is om verschillende rondes, de ene al gekker dan de andere, te overleven en kampioen te worden.

Wat is het?

‘Fall Guys: Ultimate Knockout’ is een nieuwe battle royale-game van softwareontwikkelaar Mediatonic. Aan het begin van de game spelen maar liefst 60 spelers mee, bij elke ronde worden verschillende spelers geëlimineerd. De 25 minigames variëren van bizarre obstakels ontwijken over voetballen tot een geheugenspel. Wie op het einde overblijft, wint het spel. Een ronde winnen wordt beloond met Kudos en Crowns, waarmee spelers unieke outfits voor hun figuurtje kunnen kopen.

Waarom is het zo populair?

Wel 2 miljoen downloads op een week tijd is niet niets. De game won veel bekendheid door filmpjes op YouTube en op streamingplatform Twitch, maar is vooral zo populair omdat het spel erg toegankelijk is. De 25 minigames zien er eenvoudig uit, maar door de 59 andere spelers wordt het al snel chaotisch. Wie een verkeerde beweging maakt, moet terug naar start gaan of wordt uit het spel geëlimineerd.

Waar kan ik het spelen?

‘Fall Guys: Ultimate Knockout’ is ontwikkeld voor de PC en de PlayStation 4. De game kost 19,99 euro, maar is gratis voor PlayStation Plus-leden tot eind augustus. Windowsgebruikers kunnen het spel op Steam kopen, PS4-spelers in de PlayStation Store.