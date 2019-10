No-nonsense keihard racen op schitterende circuits: dat is GRID in zes woorden Karl De Rycke

09 oktober 2019

18u38 0 Games Het racespel GRID is terug. De voorganger van dit arcadespel dateert al van vijf jaar geleden, fans zijn dan ook benieuwd of deze vierde GRID in de buurt komt van de veelgeprezen eersteling uit 2008. Ik zou het niet weten, want dit is de eerste versie die ik in handen krijg. Maar wat ik wel kan zeggen: ik ga dit spel de komende maanden vaak spelen. Want het is een game die draait rond keihard no-nonsense racen op schitterende circuits.

Als ik mijn PS4 aanzet, is het meestal om racespelletjes te spelen, meestal Gran Turismo Sport of F1. Dat laatste wordt gemaakt door Codemasters, en dat is ook het geval voor GRID. Mijn verwachtingen waren dan ook hoog, toen ik deze week deze racer in handen kreeg. Maar waar F1 draait rond een heel seizoen afwerken met vrije oefenritten, kwalificaties, races en zoveel mogelijk punten halen, kan je alle poespas schrappen bij GRID en gewoon racen. Uren aan een stuk, of zelfs rap-rap een wedstrijdje van 5 minuten ter ontspanning, mocht je dat willen.

Laten we misschien beginnen met enkele kleine minpunten. GRID focust op singleplayer, meer dan op multiplayer. Daar is niks mis mee, maar die laatste mist bijvoorbeeld wel een splitscreen, en dat is toch heel jammer. Bij de singleplayer is er keuze tussen de careermode en free play. Bij free play kan je losse races rijden, of mini-competities opzetten. Je bepaalt zelf tegen hoeveel tegenstanders je het opneemt, hoeveel rondjes je rijdt, op welk circuit, midden in de nacht, bij regenweer en zo meer.

Carrièremodus

Dat is best wel leuk, maar de meeste gamers zullen toch voor de carrièremodus gaan. Helaas, daarin kan je geen team kiezen, noch je gekochte wagens bekijken of ze een ander likje verf geven. Balen. Je kan wel nieuwe wagens kopen - als je genoeg centen hebt verdiend voor die Porsches, Chevrolets of andere Ferrari’s - en die kan je ook maar beperkt tunen. Al vind ik dat laatste niet heel erg. Wel jammer is dat het naar mijn gevoel weinig uitmaakt met welke wagen je rijdt, ze voelen allemaal een beetje hetzelfde aan. Een immens verschil met pakweg Gran Turismo.

Er zitten ook zowat 400 AI-coureurs in het spel, elk met hun eigen karakter. En er zitten echte smeerlapjes bij. Eentje ervan krijg je als teamgenoot. Die kan je overigens zelf kiezen (bij ‘team’ in je player profile), mits je er wat credits/geld voor overhebt. Maar eerlijk gezegd ontgaat mij het belang er een beetje van. Je ploegmaat verdient ook wel geld voor jou als hij/zij (yep, er rijden ook AI-dames mee) goed rijdt, maar win je die centen niet liever zelf?

Véél events

En geld kan je met hopen verdienen in de carrièremodus. Codemasters heeft gekozen voor verscheidene raceklassen: Touring, Stock, Tuner, GT, een reeks events die rond Fernando Alonso draaien en eentje met classics, zoals Mini Coopers. Die laatste reeks telt 26 events, de andere vijf 13 events. Op het einde van elke reeks speel je de GRID World Series vrij. Je hoeft de events ook niet in een bepaalde volgorde te spelen, die kies jij helemaal. En dan begint het leuke: racen.

En dat hoeft niet noodzakelijk voorzichtig en zo proper mogelijk te zijn, zoals ik gewoon ben in Gran Turismo Sport. Dit is gewoon keihard racen, op mooie circuits, met de botsen en builen erbij. Het gaat om winnen, en je mag in GRID gerust wat botsen. De schade aan je wagen is ook echt te zien, er vliegen al eens deuren, motorkappen of banden in het rond. Je kan naar verluidt je wagen zelfs total loss rijden, maar dat is me nog niet gelukt.

Je kan ook gediskwalificeerd worden. Dat is me wel al gelukt, door bijvoorbeeld geheel per ongeluk een stukje van het parcours af te snijden toen ik uit de bocht ging. Als je achteraan start - en als je wint sta je bij de volgende race automatisch helemaal achteraan - kan je er ook voor kiezen om bij de eerste de beste bocht de binnenkant te kiezen en zonder te remmen in te rijden op je tegenstanders. Daardoor zit je al snel in het midden van het pak. Echt fair is het niet, maar het mag!

Botsen

Ook een aardigheidje: als je veel tegen dezelfde wagens botst, wordt die andere racer wel kwaad op jou. Codemasters noemt het Nemesis. Zo’n Nemesis zal er de rest van de race alles aan doen om jou in de kant te rijden. Ja hoor, ook dat is me al meermaals gelukt. GRID heeft wel een heel speciale terugspoelfunctie: je kan tijdens de race een paar seconden terugspoelen om opnieuw te proberen. Zonder uit de bocht te gaan of te crashen.

Ik haalde het al even aan: de circuits zijn prachtig. Er zitten er bestaande in, zoals Brand Hatch en Silverstone, maar ook compleet fictieve. Vooral de stadsraces in onder meer Shanghai en Barcelona (mijn favoriet) zijn geweldig. Je schuurt er langs de vangrails waarachter een hoop publiek je staat aan te moedigen - in het echt zouden ze minstens hun handen kwijt zijn - er worden ballonnen opgelaten als je start en vuurwerk als je finisht, zelfs als laatste. O ja, ook dat is me gelukt. Je kan je races ook herbekijken vanuit allerlei hoeken, iets wat ik eigenlijk wel leuk vind, zeker met een goeie tas koffie.

Dus...

Slotsom: vind ik GRID een aanrader? Ja, als je de moeilijkheidsgraad op medium zet, zijn de races al vrij pittig. En als je gewoon wil racen, en niks meer, dan is dit een aanrader. Maar als ik serieus wil racen, met oog voor alle details van de sport en de finesses van de wagens, dan zal ik toch eerder weer Gran Turismo Sport erbij nemen. Zeker als ik het wil opnemen tegen andere spelers op het net, of met de splitscreen tegen mijn zoon.

GRID is beschikbaar voor PC, Xbox One en PS4. Voor de review werd het spel op een PS4 Pro gespeeld.