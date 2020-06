Nintendo waarschuwt dat 300.000 accounts gehackt werden YV

09 juni 2020

17u13

Bron: Business Insider 0 Games De Japanse gameontwikkelaar Nintendo heeft vandaag bekend gemaakt dat maar liefst 140.000 meer accounts gehackt werden dan verwacht. In april dit jaar maakte Nintendo al bekend dat 160.000 gebruikersaccounts gekraakt werden, waardoor de teller nu op 300.000 komt te staan.

Alleen gamers die hun oude Nintendo 3DS of Wii U ‘Nintendo Network ID’ gebruikten om hun Nintendo Switch te gebruiken, lopen gevaar, volgens Nintendo. Mocht je account gehackt zijn, zou je een mail gekregen hebben waarin staat dat er op een nieuw apparaat is ingelogd met je Nintendo Account. Is dat niet het geval, raadt de ontwikkelaar toch aan om je wachtwoord voor de zekerheid opnieuw in te stellen en tweestapsverificatie in te schakelen via je accountinstellingen.

De hacks van Nintendo-accounts vormen een risico omdat er, eenmaal ingelogd, dure aankopen gedaan kunnen worden. Games, maar ook bijvoorbeeld virtueel geld dat in bepaalde spellen gebruikt kan worden.