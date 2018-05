Nintendo verkoopt Switch nu ook zonder dock (in Japan) Arnoud Wokke sam

24 mei 2018

18u30

Bron: Tweakers.net 1 Games De Switch-spelconsole van Nintendo is nu ook verkrijgbaar zonder dockingstation, althans in Japan. De variant lijkt bedoeld voor gezinnen die al een Switch hebben en graag een tweede toestel in huis halen.

De Nintendo Switch is een spelconsole waarmee je op de tv kan gamen, maar die ook een eigen scherm heeft waarop je Joy-Concontrollers kan klikken. Wanneer je de 'tablet' uit het dockingstation haalt, kan je zo draadloos (verder) spelen.

Het is die 'tablet' die nu in Japan ook te koop is zonder dockingstation, hdmi-kabel of snoer, maar uiteraard wél met twee Joy-Cons en twee straps voor de controllers. Wie de set wil gebruiken als eerste Switch, kan de accu van stroom voorzien via een compatibele usb-c-lader, die je vindt bij heel wat recente smartphones maar ook laptops.

Prijs

Nintendo vraagt voor de set 5.000 yen minder, omgerekend momenteel ongeveer 39 euro, met btw een paar euro meer. De set zonder dock kost 24.980 yen, tegenover 29.980 yen voor de complete variant. Dat komt neer op omgerekend en inclusief btw 235 euro, tegenover 281 euro voor de versie inclusief dock.

Nintendo kondigt de nieuwe set voorlopig alleen aan voor thuisland Japan. Of en wanneer andere landen zouden volgen, is niet bekend. Het Switch Dock is al wel sinds vorig jaar zomer los verkrijgbaar in de Benelux.

