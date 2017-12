Nintendo Switch al 10 miljoen keer verkocht, met dank aan Super Mario en Zelda sam

Bron: ANP, Tweakers.net 0 Nintendo Games Nintendo heeft wereldwijd al 10 miljoen Switch-spelconsoles verkocht. Dat meldt het bedrijf op basis van de interne verkoopcijfers. De Switch verscheen in maart nadat de vorige console, de Wii U, niet kon doorbreken.

Nintendo stelde in oktober zijn verwachtingen al bij van 10 miljoen naar 14 miljoen voor het hele boekjaar, dat loopt tot en met maart. De console is een soort kruising tussen een tv-console en een handheld en bestaat uit losse onderdelen die met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Volgens Reggie Fils-Aimé, topman van Nintendo in de Verenigde Staten, is de Switch vooral populair omdat de console gemakkelijk op reis is mee te nemen.

Maar ook Nintendo's eigen topgames zijn een verklaring, want meer dan de helft van de Switch-eigenaars kochten Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd nog onlangs gekroond tot beste game van het jaar, terwijl ook Super Mario Odyssey bijzonder hoge scores haalde.

Andere exclusieve toppers zijn Splatoon 2 en ARMS, die je zowel online kan spelen als met vrienden en familie in dezelfde kamer. Voor de console verschijnen ook veel games van andere ontwikkelaars, zoals Mario + Rabbids Kingdom Battle, FIFA 18, Rocket League, L.A. Noire, The Elder Scrolls V: Skyrim, Golf Story en Stardew Valley.

Momenteel is Wii de meestverkochte console van Nintendo. Sinds zijn lancering in november 2006 is die spelcomputer 101 miljoen keer over de toonbank gegaan. Van opvolger Wii U waren eind september na vijf jaar 'slechts' 13,6 miljoen stuks verkocht.