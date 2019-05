Nintendo schrapt Mario-games in België ttr

22 mei 2019

08u20

Bron: belga 0 Games Nintendo Benelux zal twee smartphone-games, Mario kart tour en Dr. Mario World, deze zomer niet lanceren in ons land. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. Reden is volgens het bedrijf de onduidelijke Belgische wetgeving over 'loot boxes'.

'Loot boxes' zijn schatkistjes die je in een spel kan kopen, met bijvoorbeeld wapens, outfits of andere spelelementen. Je moet ze betalen met punten of echt geld. Omdat je niet weet wat erin zit, beschouwt de Belgische overheid het als een illegaal kansspel.

Om dezelfde reden zullen twee andere games van Nintendo (Animal crossing: Pocket camp en Fire emblem heroes) vanaf augustus niet meer speelbaar zijn in ons land.

Bij minister van Justitie Koen Geens klinkt het dat de wetgeving nochtans zeer duidelijk is. Voor de Belgische kansspelwetgeving volstaat het dat spelontwikkelaars de betalende 'loot boxes' uit hun games verwijderen.