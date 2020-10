Nintendo opent volgend jaar pretpark in Japan redactie

08 oktober 2020

12u28

Bron: The Verge 0 Games Nintendo gaat voor het eerst een pretpark openen. In de lente van 2021 moet Super Nintendo World in Osaka voor het publiek geopend zijn.

De opening van het pretpark stond gepland voor de Olympische Spelen van 2020, maar evenals het sportevenement is de opening uitgesteld door de uitbraak van corona. Het park is al drie jaar in aanbouw. In het park krijgen bezoekers speciale polsbandjes die gekoppeld kunnen worden aan een mobiele app, waardoor bezoekers kunnen deelnemen aan een spel door het hele park waarin ze muntjes moeten verzamelen. Daarnaast zijn er ook meer traditionele attracties, waaronder een achtbaan die gebaseerd is op Mario Kart.

Naast het pretpark opent Nintendo volgende week een themacafé in Universal Studio Japan. Bezoekers kunnen er onder meer Mario- en Luigipannenkoeken eten en kleding en souvenirs kopen. In de toekomst verschijnen er in de Universal Studio's in Orlando, Hollywood en Singapore waarschijnlijk ook Nintendo-themacafés.

Universal Studios gaf begin dit jaar wat toelichting over het geplande pretpark: