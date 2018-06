Nintendo onthult oude bekenden in nieuw jasje: Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party en Fortnite komen naar de Switch kg

Bron: Polygon, Nintendo 1 Games Tijdens de showcase op E3 onthulde Nintendo wat we dit jaar nog mogen verwachten van de gamegigant. Onder andere op het programma: Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, Fortnite, Overcooked! 2. Over de aangekondige Pokémon: Let’s go-spellen blijft het overigens opvallend stil.

Super Smash Bros. Ultimate

Hoogtepunt van de dag was de aankondiging van Super Smash Bros. Ultimate. In het spel brengt Nintendo ruim zestig personages uit de serie samen in de meest bombastische versie van het cross-overvechtspel tot nu toe. Tekent aanwezig: onmisbare vedetten zoals Mario, Link, Pikachu en Sonic, maar ook oude veteranen, zoals Solid Snake uit de Metal Gear-saga en Cloud uit Final Fantasy VII.

Tot de ontevredenheid van honderden fans haalde Waluigi de lijst niet. De slechterik uit de Mario-franchise wordt opnieuw gedegradeerd tot een “assist trophy” en wordt dus geen speelbaar personage. De beslissing kon meteen rekenen op kritiek op sociale media.

Super Smash Bros. Ultimate komt uit voor Nintendo Switch op 7 december 2018.

Super Mario Party

In dezelfde lijn kondigde Nintendo ook de komst van Super Mario Party aan op de Switch. In het partyspel nemen spelers het tegen elkaar op in tachtig minispellen. Nieuw voor de Switch-versie is de mogelijkheid om twee consoles te verbinden en zo over meerdere schermen te spelen. Super Mario Party komt uit op 5 oktober 2018.

Fortnite

Ook Fortnite, misschien wel het meest gehypete spel op het moment, komt naar de Nintendo Switch. De online battleroyale-shooter is vanaf nu gratis te downloaden in de eShop. Het spel was al beschikbaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Pokémon: Let's Go

De nieuwe Pokémon: Let's Go-spellen die Nintendo eerder deze maand aankondigde, krijgen opvallend weinig aandacht tijdens de presentatie. Wel bevestigt Nintendo dat de spellen uitkomen op 16 november, zoals eerder vermeld. Verder laat de gamereus weten dat er ook een combopakket uitkomt met het spel én de Poké Ball Plus tegen een adviesprijs van net geen honderd dollar. Voor wie het gemist heeft: de Poké Ball Plus is de balvormige controller die je in plaats van de Joy-Con kan gebruiken.

Overcooked! 2

Goed nieuws voor de Overcooked!-fans: het absurde, maar verrassend amusante kookspel krijgt een tweede aflevering. Overcooked! 2 komt naar verwachting uit in augustus voor de Nintendo Switch en andere platformen. Het gameplayprincipe blijft onveranderd: samen met je team probeer je zolang mogelijk de hectische keuken te beheren en restaurantgasten te bedienen. In de opvolger worden nieuwe recepten toegevoegd, kan je elkaar ingrediënten toegooien en wordt een online multiplayermodus beschikbaar.