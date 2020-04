Nintendo onderzoekt hack accounts: “Momenteel geen aanwijzingen voor inbreuk op servers of diensten” ADN

24 april 2020

17u30

Bron: ANP 2 Games Onverwachts een mail krijgen dat er met je account is ingelogd terwijl je dat zelf niet bent: een steeds grotere groep Nintendo Switch-eigenaars maakt er melding van. Het is nog onduidelijk wat de bron van de inbraken is. Nintendo Benelux meldt dat een onderzoek bezig is.

De hacks van Nintendo-accounts vormen een risico omdat er, eenmaal ingelogd, dure aankopen gedaan kunnen worden. Games, maar ook bijvoorbeeld virtueel geld dat in bepaalde spellen gebruikt kan worden. Op naam van een gehackte gebruiker werd voor wel 300 dollar aan Fortnite-geld gekocht, schrijft ZDNet.

Tweestapsverificatie

Nintendo roept gebruikers op om tweestapsverificatie in te schakelen in hun accountinstellingen. Dan moet er bij het inloggen op een nieuw apparaat naast een wachtwoord ook een unieke code ingevoerd worden, die op de smartphone van de gebruiker gegenereerd wordt.



Het lijkt erop dat de meeste gekraakte accounts gekoppeld waren aan een Nintendo Network ID, meldt de BBC. Dat is het accountsysteem dat het Japanse bedrijf voor zijn oudere spelcomputers Wii U en 3DS gebruikte.

Vaak wordt op accounts ingebroken doordat gebruikers hun wachtwoorden voor meerdere diensten hergebruiken. Ligt de toegangscode voor één zo'n dienst op straat, dan hebben kwaadwillenden ook meteen toegang tot andere accounts. Bij de huidige Nintendo-hack lijkt hier echter geen sprake van te zijn, omdat veel gamers melden unieke wachtwoorden te gebruiken.

Onderzoek aan de gang

“Terwijl we nog bezig zijn met onderzoeken, willen we gebruikers geruststellen dat er momenteel geen aanwijzingen zijn voor een inbreuk op de databases, servers of diensten van Nintendo. Naar aanleiding van ons lopende onderzoek beëindigen we de mogelijkheid om een Nintendo Network ID te gebruiken om in te loggen op een Nintendo-account. Alle andere opties om in te loggen op een Nintendo-account blijven beschikbaar”, meldt Nintendo Benelux in een reactie.

“Als extra voorzorgsmaatregel nemen we binnenkort contact op met gebruikers over het opnieuw instellen van wachtwoorden voor Nintendo Network ID’s en Nintendo-accounts waarvan we denken dat ze zonder toestemming zijn gebruikt.”

“Om verdere pogingen tot ongeautoriseerde aanmelding te voorkomen zullen we tijdens het onderzoek geen verdere informatie vrijgeven over de methoden die worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen. We bieden onze excuses aan voor het ongemak en mogelijke zorgen die bij onze klanten zijn ontstaan, en we zullen er hard aan blijven werken om de veiligheid van de gegevens van onze gebruikers te waarborgen.”

Populair

De Nintendo Switch is momenteel erg populair tijdens de coronapandemie, wat ertoe leidt dat hij in veel landen moeilijk verkrijgbaar is. Het bedrijf zegt de productie dit jaar met 10 procent te willen verhogen, aldus de Japanse krant Nikkei. Dat is wel afhankelijk van de toelevering van onderdelen.

