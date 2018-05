Nintendo maakt mini-NES tijdelijk opnieuw beschikbaar vanaf juni kg

14 mei 2018

15u09

Bron: CNET 0 Games De NES Classic ligt binnenkort opnieuw in de rekken. Nintendo brengt de miniversie van hun oude console weer uit, nadat de eerste lading vorig jaar razendsnel werd uitverkocht. De eerste exemplaren zijn beschikbaar vanaf 29 juni, zo laat het Japanse gamebedrijf weten.

Nintendo kondigt al sinds vorig jaar aan dat het een extra lading van de NES Classic uit zou brengen, en voegt nu daad bij woord. Volgens de spellengigant zou de console van eind juni tot het einde van het jaar te verkrijgen zijn.

De NES Classic werd aanvankelijk gelanceerd in november 2016. De console is een kleinere versie van de originele ‘Nintendo’, en wordt geleverd met een dertigtal gameklassiekers waaronder Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong en Final Fantasy. Een mooie selectie waar je het mee moet doen: je oude NES-cartridges kan je jammer genoeg niet spelen op de nieuwe variant.

Toen de retroconsole opnieuw werd uitgebracht in 2016 was het meteen een gigantisch succes, waardoor het toestel in een mum van tijd nergens meer te vinden was. Nintendo trok zijn lessen uit het voorval, en zorgde ervoor dat opvolger SNES Classic in grotere oplage werd gelanceerd. Die console is wel nog steeds verkrijgbaar.