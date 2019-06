Nintendo denkt na over het streamen van games tvc

14 juni 2019

17u34

Bron: ANP 0 Games In navolging van Google overweegt ook Nintendo om games te streamen. Mensen kunnen dan zonder spelcomputer games spelen, door simpelweg in te loggen op een dienst, zoals ze ook doen met muziek op Spotify en films op Netflix.

''Streamen is interessante technologie. Nintendo houdt het scherp in de gaten en we evalueren het. We hebben nog niets aan te kondigen over het gebruik van de technologie'', liet Nintendo of America weten aan techsite TechCrunch tijdens de E3-beurs. De topman van de Amerikaanse Nintendo-tak, Doug Bowser, zei tegen The Hollywood Reporter: ''We zijn altijd geïnteresseerd in hoe nieuwe technologie kan zorgen voor verschillende manieren om te gamen.''

Google komt in november met een platform waar mensen kunnen gamen. Stadia, heet het. Gebruikers kunnen games als Wolfenstein: Youngblood, Final Fantasy XV, Tomb Raider Trilogy, Football Manager 2020, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint en Mortal Kombat 11 spelen. Google heeft de games voor Stadia in zijn eigen cloud staan, op de eigen datacenters.