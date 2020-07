Nieuwkomer haalt straffe stunt uit in week 7 Belgian League redactie

14 juli 2020

10u28 0 games Spektakel in de Belgische League of Legends-competitie! Zowel Aethra Esports als Team 7AM kwamen twee keer in actie en beide teams konden hun play-offplaatsen veiligstellen. Vooral nieuwkomer Team 7AM haalde een stunt uit tegen koploper Sector One.



Team 7AM speelde eerst tegen KVM Esports, dat de eerste twee Dragons kon oppikken, terwijl Team 7AM de eerste turret en kill in de wacht wist te slepen. KVM Esports had een gold lead van 2.000 gold na 20 minuten spelen. Iets na 20 minuten vond KVM Esports een ace op Team 7AM, wat hun gold lead nog wat groter maakte en hen op één Dragon van (Ocean) Soul Point zette. Na een geweldige fight in de midlane kon KVM Esports ook de Baron neerhalen. KVM Esports trok naar die vierde Dragon maar zover kwam het allemaal niet. Team 7AM ging vol in op KVM Esports in een ultieme poging, maar verloor nagenoeg al zijn spelers, waarna KVM Esports de match afmaakt en z’n tweede plaats veiligstelde.

Uitschakeling

Daarna ging het tussen Aethra Esports en Brussels Guardians relatief gelijk op in de eerste tien minuten, maar Aethra Esports kon met een vroege Dragon en de First Blood toch een kleine gold lead uitbouwen. Aethra Esports kon na een sterke fight zich na 18 minuten ook op Soul Point zetten, en het werd moeilijker en moeilijker voor Brussels Guardians. Na een verloren fight was het helemaal hopeloos voor Brussels Guardians, dat Aethra Esports zowel de Infernal Soul als de Baron zag binnenhalen. Aethra Esports haalde de Elder Dragon neer en maakte de wedstrijd rustig af. Belangrijke overwinning voor Aethra, dat de play-offs kan proeven.

Grootste upset ooit

Team 7AM moest daarna opnieuw aan de bak tegen koploper Sector One. Team 7AM vond een vroege First Blood via de Nunu van Henk en pikte ook de eerste twee Dragons op. Toch vond Sector One een 3.000 gold lead op 15 minuten via sterke macroplay en een sterke performance van toplaner Phoenix en botlaner Practice. Team 7AM zette zichzelf wel op Soul Point en deed aardig mee met Sector One. Na 24 minuten ruilden Sector One een Cloud Soul in voor een Baron tegen Team 7AM. Het zag ernaar uit dat Sector One de game ging afwerken, maar Team 7AM wist de Elder Dragon weg te stelen én de tweede Baron op te pikken. Sector One en Team 7AM raakten verwikkeld in een échte baserace en het was Team 7AM dat de huidige kampioen een kopje kleiner maakte in mogelijk de grootste upset die de Belgian League al zag.

Dominantie

Aethra Esports nam het op tegen RSCA Esports in een mogelijk nog chaotischere pot dan die ervoor. Aethra Esports vond een vroege voorsprong en de eerste twee Dragons. RSCA Esports leek compleet onmachtig tegen een dominant Aethra Esports, dat rustig de game verder uitspeelde. Na een stevige teamfight in de midlane pikte Aethra de Ocean Soul en de Baron op, waarna ze veel druk zetten op de basis van RSCA Esports. Na het neerhalen van de tweede Baron en de Elder Dragon won Aethra Esports de match en zijn ze helemaal zeker van play-offs. RSCA Esports heeft nu nog een waterkansje op de play-offs maar dan moet het volgende week voorbij Sector One en hopen op verlies van Team 7AM.

Stand