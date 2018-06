Nieuwe trailer van 'The Last of Us Part II' verrast met lesbische kus en brutaal geweld kg

12 juni 2018

18u02

Bron: The Verge 0 Games Enkele gloednieuwe beelden van The Last of Us Part II beloven een sfeervol, maar grimmig vervolg op de iconische game uit 2013. Er is nog steeds weinig bekend over de plot of gameplay van deel twee, maar het nieuwe beeldmateriaal dat getoond werd op gamebeurs E3 lijkt wel een tipje van de sluier op te lichten.

The Last of Us Part II draait rond hoofdpersonage Ellie en vindt vijf jaar na het originele verhaal plaats. In de trailer zien we haar voor het eerst in een gemoedelijke scène: Ellie is aanwezig op een feest waar wordt gelachen, gedanst en gedronken. Ze praat even met een mannelijke vriend, maar wordt dan meegeleid door Dina, volgens fans een knipoog naar de DLC 'Left Behind'. De twee vrouwen delen een intieme kus op de dansvloer.

De scène wordt echter abrupt verstoord. In wat lijkt op een flashforward, zien we een oudere Ellie een man brutaal de keel oversnijden. Wanneer de man uiteindelijk het loodje legt, laat Ellie hem zacht neerkomen op de grond voor ze verdersluipt door het struikgewas. Duidelijk is dat onze heldin zich heeft ontwikkeld tot een bekwame moordenaar.

De rest van de video bestaat voornamelijk uit gameplaybeelden. Onder andere zien we dat het tactisch besluipen van vijanden ook in deel twee een grote rol zal spelen. Het combatsysteem werd op zijn beurt gestroomlijnd tot een iets verfijndere versie van het systeem uit het origineel. Zo gebruikt Ellie naast haar kapmes ook haar vertrouwde pijl en boog om haar vijanden een kopje kleiner te maken, maar kan ze zich nu ook verstoppen onder auto’s en is ze in staat om nieuwe pijlen te 'craften'.

Nadat Ellie de laatste belager heeft gevloerd, verspringt de scène weer naar het begin. Opnieuw zien we Ellie en haar vrouwelijke wederhelft op de dansvloer. “Zie je wel, ik zei het, iedereen zou bang van je moeten zijn”, flirt ze.

Geen releasedatum

De beelden verzekeren een sfeervol vervolg op het origineel, hoewel ze nog altijd weinig verklappen over het verhaal van The Last of Us Part II. Ook een concrete releasedatum werd voorlopig nog niet gedeeld.

Fans wachten al ruim vijf jaar op het vervolg op The Last of Us. In 2016 werd de game voor het eerst aangekondig, en in de jaren daarna liet gameontwikkelaar Naughty Dog maar met mondjesmaat beeldmateriaal los.