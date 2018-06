Nieuwe Star Wars-game op komst, Battlefront 2 krijgt Han Solo-updates Mark Hendrikman sam

10 juni 2018

14u46

Bron: Tweakers.net, EA 0 Games Star Wars: Battlefront 2 krijgt deze week nieuwe content uit de Han Solo-film en de locatie Kessel. Nog nieuw zijn een nieuw squadsysteem en een Starfighter-modus, zo meldt het bedrijf op gamebeurs E3.

Op 12 juni duiken onder meer nieuwe verschijningen op van Han Solo, Lando Calrissian en Chewbacca op basis van hun uiterlijk in Solo: A Star Wars Story. Met Lando’s Millennium Falcon maak je een ritje met de Millennium Falcon voordat Han Solo hem won met een potje sabac.

Kessel

Kessel is beschikbaar als nieuwe locatie. "De beruchte coaxiummijnen van de planeet Kessel zullen beschikbaar zijn in allerlei gamemodes, zoals Blast, Hero Showdown, Heroes tegen Villains vs. Extraction", luidt het. Verder komt de Extractionmodus die het eerst te zien was in Star Wars Battlefront Outer Rim terug. "In Extraction moet een team infiltreren en een belangrijke lading ophalen en ermee ontsnappen terwijl ze vijandelijke troepen bevechten. Spelers spelen in deze asymmetrische en intense modus als aanvallers of verdedigers."

Later volgt ook nog content uit het Clone Wars-tijdperk die "het grootste level ooit voor Battlefront" zal bevatten, meldt een werknemer van ontwikkelstudio DICE. Personages die de revue passeren zijn General Grievous, Obi-Wan Kenobi, Count Dooku en Anakin Skywalker.

Nieuwe game

Daarnaast werkt Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van de Titanfall-games, aan een game in het Star Wars-universum. Veel wordt nog niet bekendgemaakt, maar het spel heet Jedi: Fallen Order.

"Het vindt plaats tussen Epsiode 3 en 4 in, wat betreft de canon van de franchise. Een donkere tijd, waarin op de Jedi gejaagd wordt," vertelt studio-oprichter Vince Zampella. Het spel moet op tijd voor de feestdagen van 2019 verkrijgbaar zijn.

Bekijk ook:

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net