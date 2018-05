Nieuwe Pokémongame Let's Go kan je samen spelen mét Pokémon Go-collectie, vandaag verschijnt ook gratis Pokémon Quest Julian Huijbregts sam

30 mei 2018

18u06 2 Games In november verschijnen twee nieuwe Pokémongames, melden Nintendo en The Pokémon Company. De RPG Pokémon: Let's Go voor de Nintendo Switch verschijnt in de versies Pikachu! en Eevee!, ondersteunt coöp en krijgt een integratie met smartphonegame Pokémon Go. Daarnaast verschijnt vandaag ook de gratis game Pokémon Quest en kondigen de bedrijven de accessoire Pokéball Plus aan.

De nieuwe Pokémon-game speelt zich net als het allereerste deel af in de Kanto-regio en bevat de 151 Pokémon van de eerste generatie. "Deze twee nieuwe spellen zijn gebaseerd op Pokémon Yellow, dat voor het eerst in 1998 in Japan uitgebracht werd op Nintendo’s Game Boy", luidt het. "Ze hebben veel van de intuïtieve spelfuncties waarover spelers in het immens populaire Pokémon Go ook beschikken. Ze zijn bovendien bedoeld voor spelers die hun eerste stappen in de wereld van de Pokémon-videospellen zetten."

Coöp

Spelers kunnen het spel van ontwikkelaar Game Freak met één Joy-Con spelen en een bal gooien door een gooibeweging met die controller te maken. Ook is het mogelijk om de game met twee spelers tegelijk te spelen.

Pokémon Go

Spelers van Pokémon Go kunnen de wezens uit de Kanto-regio die ze in de smartphonegame hebben gevangen, bovendien overzetten naar de game voor de Nintendo Switch. In de trailer is ook te zien dat interactie tussen de Switch-game en de smartphonegame mogelijk is, maar hoe dat precies gaat werken en wat dat zal inhouden, is nog niet bekendgemaakt.

Pokéball Plus

Samen met de game verschijnt een nieuw accessoire, de Pokéball Plus. Dat is een balvormige controller met leds, die gebruikt kan worden in plaats van de Joy-Con. De bal werkt ook in combinatie met Pokémon Go en werkt dan net zoals de huidige Go Plus. De PokéBall Plus krijgt daarnaast een functie om een monstertje uit het spel 'mee te nemen'. De bal trilt dan en maakt dan geluiden die overeenkomen met de gekozen Pokémon.

Pokémon: Let's Go is de eerste Pokémon-RPG die uitkomt voor een console die niet alleen een handheld is. Alle eerdere RPG's in de serie verschenen voor handhelds, zoals de Nintendo Gameboy en de 3DS. Er komen twee versies van het spel: Pokémon: Let's Go, Pikachu! en Pokémon: Let's Go, Eevee! Beide games komen tegelijk uit op 16 november voor de Nintendo Switch.

Gratis game

Sinds vandaag is ook het RPG-actiespel Pokémon Quest verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De basisgame is gratis, maar voor uitbreidingen moet je betalen. De game werd ook ontwikkeld door Game Freak en "neemt spelers mee naar het eiland Tumblecube, waar alles met inbegrip van de Pokémon een kubus is", luidt het. "Verken het eiland van noord naar zuid en van oost naar west en ga op zoek naar schatten, vecht met wilde Pokémon, ontdek onbekende gebieden en bereid zelf heerlijke lekkernijen om nieuwe Pokémon voor je team aan te trekken."

"Spelers kunnen hun Pokémon personaliseren en een sterke band opbouwen met hun Pokémon-vrienden wanneer ze zich een weg banen door hun avontuur", zegt Game Freak-directeur Shigeru Ohmori. "Dankzij de eenvoudige touchscreenbesturing is Pokémon Quest een spel dat Pokémon-fans van alle leeftijden in een oogwenk kunnen spelen."

De game is nu al verkrijgbaar in de Nintendo eShop, en eind juni ook via de App Store en Google Play. Voor 2019 staat nog een grote Pokémon-RPG op de planning.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net