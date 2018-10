Nieuwe mobiele Nintendo-game kent sputterende start sam

03 oktober 2018

17u53

Voor het eerst bouwde Nintendo een mobiele game vanuit het niets, met een nieuw verhaal en nieuwe personages. Maar die game, Dragalia Lost, is tot nu toe nog geen doorslaand succes. In de eerste vijf dagen na de release heeft het spel ongeveer 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) opgebracht in de Verenigde Staten en Japan. Dat is minder dan eerdere Nintendo-titels, zegt marktonderzoeker Sensor Tower.

Dragalia Lost speelt zich af in het koninkrijk Alberia, ''waar mensen en draken ooit in harmonie met elkaar leefden''. Monsters staan aan de poorten van het rijk en de speler moet als prins proberen de boel te redden. Hij kan daarbij gebruikmaken van de kracht van draken.



Via de App Store en Google Play is de game 800.000 keer geïnstalleerd. In Japan staat de game elfde op de iOS-ranking en derde op Google Play. In de Verenigde Staten is Dragalia Lost 55e op iOS en 35e voor Google Play.

Dragalia Lost heeft geen naamsbekendheid om op terug te vallen, zegt Sensor Tower, anders dan bijvoorbeeld Super Mario of Donkey Kong. ''Maar het is wel duidelijk dat de naam van Nintendo al genoeg is om wat opwinding te veroorzaken.''



Eerdere games waren allemaal gebaseerd op bekende namen. Fire Emblem Heroes, gebaseerd op de fantasygame Fire Emblem, leverde in zijn eerste vijf dagen 13 miljoen dollar op. Nintendo verdiende in de eerste dagen van Super Mario Run meer dan 8 miljoen dollar, terwijl die game toen alleen voor iOS beschikbaar was. En Animal Crossing: Pocket Camp, een vervolg op Animal Crossing, opende met 4,6 miljoen dollar.