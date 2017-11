Nieuwe Call of Duty is realistischer dan ooit, onder meer dankzij Leon (25): "Ik laat het spel goed aanvoelen" Anton Damen

23u35 0 rv Games De nieuwe Call of Duty ligt sinds vandaag in de winkel. Het speelt zich net als de eerste games af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan deze reboot werkten zo'n vierhonderd mensen een jaartje of drie, onder wie één Nederlander: de 25-jarige Leon Kleine.

Een nieuwe Call of Duty betekent traditioneel slapeloze (en doorwaakte) nachten voor de fans, maar ook voor de makers. Leon Kleine, de enige Nederlander in dienst van Sledgehammer Games, is een beetje zenuwachtig hoe het oordeel gaat luiden over CoD:WWII, waar hij als Gameplay Engineer op de aftiteling voorbijkomt.

Maar de slapeloosheid kan natuurlijk óók komen door de jetlag, want Kleine kwam speciaal voor de lancering overgevlogen uit woonplaats San Francisco. Hoe belandt een geboren en getogen Amsterdammer daar, bij een van de grote spelers in de gamewereld? "Na mijn studie computer science aan de Hogeschool van Amsterdam ging ik naar de VS voor een minor en regelde een stage bij een softwarebedrijf in Chicago. En toen kwam er een mailtje van Sledgehammer. Ze zochten nieuw bloed en op grond van wat termen op mijn LinkedIn-profiel was ik boven komen drijven."

rv

Kleine werd overgevlogen voor een technisch interview - een aantal rondes waarin je verschillende technische problemen moet oplossen op een schoolbord. "Een paar dagen later kreeg ik een aanbod, en dat heb ik ogenblikkelijk geaccepteerd - ook omdat ik al sinds Modern Warfare een enorme fan van de serie was. Ik ben inderdaad de enige Nederlander die er werkt, maar het is een enorm divers bedrijf hoor. Er werken Duitsers, Britten, de artdirector komt uit Spanje: het is echt een internationaal team."

rv

En nu staat er dus Gameplay Engineer op jouw visitekaartje. Maar wat doet een Gameplay Engineer precies en waar kunnen we in het spel jouw aandeel herkennen?

"Het is lastig te omschrijven, omdat het zoveel facetten behelst, maar het komt er grofweg op neer dat ik probeer het spel goed te laten aanvoelen, dat mensen het makkelijker kunnen spelen zonder dat het ten koste gaat van het realisme. Ik schrijf code, best complex, want er kan veel misgaan. In het spel zit een aantal divisies, elk met een eigen wapen en eigen wapenvaardigheden. Daarvan nam ik er twee voor mijn rekening. De Airborne-divisie heeft een supressor, een knaldemper die op jouw wapen wordt geschroefd. Dat heb ik geïmplementeerd, net zoals de vuurkogels van de Expeditionary-divisie.''

rv

"Maar ik bemoeide me bijvoorbeeld ook met het feit dat als je omhoog rent in het spel, jouw personage achterover helt. De truc van alles wat ik doe, is dat het precies op het juiste moment moet verschijnen en moet duren. De timing is essentieel."

rv

Call of Duty is traditioneel een van de allergrootste blockbusters van het jaar, maar de afgelopen delen kwam er qua verkoop aardig de klad in. Niet toevallig dus dat men voor het nieuwe deel teruggrijpt op de setting waarmee het ooit allemaal mee begon: de Tweede Wereldoorlog. Kleine ziet andere redenen: "Het is inderdaad back to the roots, maar dat komt ook omdat we een nieuwe generatie jongeren in contact willen brengen met de Tweede Wereldoorlog. En de nieuwe generatie hardware - de PlayStation 4 en Xbox One - maakt het mogelijk om dat zoveel mooier en zoveel realistischer te tonen dan ooit te voren. Dat zijn zaken waar ze veertien jaar geleden, toen het origineel uitkwam, echt niet van hadden durven dromen."

rv

rv