Nieuwe baas Nintendo wil succes van 'Pokémon Go' doortrekken naar nieuwe smartphonegames

02 mei 2018

Bron: Nikkei De nieuwe baas van Nintendo wil vooral focussen op smartphonegames en wil daar een 'miljardenbusiness' van maken. Dat zegt Shuntaro Furukawa (46), die in juni aan de slag gaat, in een interview met Nikkei.

Furukawa's doel is om 100 miljard yen per jaar te verdienen met mobiele games, omgerekend zo'n 758 miljoen euro. De afdeling waar smartphonegames onder vallen, behaalde over het afgelopen fiscale jaar een omzet van 39,3 miljard yen. Dat is maar vier procent van de totale omzet.

Pokémon

Furukawa zegt geïnspireerd te zijn door games als Pokémon Go, dat spelers deed rondwandelen om figuurtjes te gaan vangen in de echte wereld. "Pokémon Go, dat het verhaal en de gameplay voor de smartphone transformeerde, werd een enorme verwezenlijking", zei uittredende baas Tatsumi Kimishima (68) nog.

Games

Nintendo begon eind 2016 met het uitbrengen van smartphonegames. Tot nu toe verschenen Super Mario Run, Fire Emblem Heroes en Animal Crossing: Pocket Camp. Nintendo maakte die games samen met DeNa. Vorige week kondigde de Japanse uitgever een nieuwe smartphone-RPG aan met de naam Dragalia Lost.

Switch

Ook wil Furukawa de Nintendo Switch in meer regio's uitbrengen, met name in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Nintendo leverde er al 17,8 miljoen van in zo'n vijftig markten, en de nieuwe baas ziet nog groeikansen.