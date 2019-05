Nieuw spel Pokémon Sleep is zoals Pokémon Go, maar dan voor slaap kg

29 mei 2019

11u28

Bron: Reuters, Gamespot, The Verge 0 Games Waar Pokémon Go gamers beloonde voor een wandeling, zal Pokémon Sleep hen belonen voor een goede nachtrust. Dat zeggen Nintendo en Pokémon Company, die het nieuwe mobiele spel aankondigden in Tokio. Het spel houdt bij hoeveel je slaapt en verwerkt die informatie in de gameplay.

Hoe Pokémon Sleep er exact uit zal zien is nog niet bekend, aangezien het spel nog de ontwikkelingsfase zit. Wel is duidelijk dat je slaappatroon een grote rol zal spelen. Volgens Gamespot zou vooral de tijd die je al slapend doorbrengt en het tijdstip waarop je wakker wordt de gameplay beïnvloeden.



Of je door een goede nachtrust automatisch pokémon vangt, of bijvoorbeeld pokémon kunt trainen, is niet meteen duidelijk.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl Pokémon(@ Pokemon) link

Pokémon Go Plus +

Om je dutjes te registreren, werkt Nintendo ook aan een accessoire. Het toestel wordt een uitgebreide versie van de Pokémon Go Plus, het elektronische knopje waarmee je nu al automatisch pokémon kunt vangen. Het nieuwe gadget krijgt dan ook de weinig originele naam Pokémon Go Plus + (lees: de Pokémon Go Plus Plus).



Tijdens de dag zou je de Pokémon Go Plus + kunnen gebruiken om pokémon te vangen, maar ’s nachts zou je het ding naast je kussen kunnen leggen om je slaaptijd te monitoren. Die informatie stuurt het toestel door naar je smartphone via bluetooth. De Pokémon Go Plus kostte zo’n 40 euro; mogelijk wordt de opvolger nog een stukje duurder.

Snorlax

Pokémon Go Sleep wordt pas gelanceerd in 2020. Maar om de aankondiging alvast te vieren, wordt er nu al een bijzondere Snorlax losgelaten in Pokémon Go. Het gigantische, slapende monster (met speciale aanval ‘Yawn’) is nog tot 3 juni te vangen.

Shhh...Trainers. 🤫 Sleeping Snorlax have started to appear in the wild. https://t.co/CK8B38x7Zg pic.twitter.com/OnhaUJbMPz Pokémon GO(@ PokemonGoApp) link

