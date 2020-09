Nieuw hoofdstuk in ‘Fortnite’-drama: Apple klaagt ontwikkelaar aan voor diefstal Esports Club

09 september 2020

12u52

Bron: AD.nl 0 Games De strijd tussen Apple en ‘Fortnite’-ontwikkelaar Epic Games is nog lang niet gestreden. Nadat Epic Games vorige maand Apple aanklaagde, doet het elektronicabedrijf nu het omgekeerde. Volgens Apple pleegt het bedrijf achter ‘Fortnite’ namelijk diefstal.

Apple beschuldigt Epic Games van diefstal, nadat de game-ontwikkelaar vorige maand een eigen betaalsysteem doordrukte in het spel. Daarmee omzeilde Epic Games de betaalregels van de App Store en hoefde het geen 30 procent meer af te dragen van digitale aankopen. Deze actie was voor Apple de aanleiding om ‘Fortnite’ uit de App Store te verwijderen, wat weer leidde tot de aanklacht van Epic Games richting de game-ontwikkelaar.

Apple geschaad

Volgens Apple heeft Epic Games veel gehad aan de promotie van ‘Fortnite’ via de App store en ruim 600 miljoen dollar (ruim 500 miljoen euro) verdiend met ‘Fortnite’ op iOs. “Epics ernstige overtredingen van contractuele verplichtingen en ander wangedrag heeft Apple serieus geschaad”, schrijft Apple in de aanklacht. “Hiermee bedreigt het bedrijf het hele iOS-ecosysteem en diens waarde voor klanten.”

In de aanklacht vraagt Apple aan de rechter in Californië om uit te zoeken of Epic Games zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de regels van de App Store. Ook wil de techgigant een schadevergoeding.

Spelers verloren

Eerder deze week meldde Epic Games dat het 60 procent van zijn spelers op iOS-apparaten al is verloren na het verbod van Apple. Het spel kan namelijk nog wel gespeeld worden, maar de grote update van het nieuwe seizoen is op iOS niet beschikbaar. Spelers die nu op iOS spelen, moeten het dus doen met een verouderde versie van de game.

