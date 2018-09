Nick (27) gaat naar FACTS als ork en werkte vier maanden aan dit ongelooflijke pak sam

28 september 2018

21u01 9

Wie dit weekend naar de FACTS-beurs in Gent gaat, kan niet naast Nick Bisback kijken. De 27-jarige uit Haaltert gaat verkleed als ork uit de game World of Warcraft, in een pak waar hij liefst vier maanden lang aan werkte. En dat is er ook aan te zien. Met onder meer pva-schuim en heel wat wilskracht maakte hij enorme spierballen, gigantische laarzen en imposante wapens.

Voor het naaiwerk kreeg hij wel hulp van zijn mama, met wie hij samen een naaiatelier runt. Ook om het vijftien kilogram zware pak aan te krijgen is Nick afhankelijk van wat extra handen, want compleet met plateauschoenen en helm is hij maar liefst 2,10 meter groot. In deze video zie je wat hij er allemaal voor moet overhebben om een namiddagje als ork rond te lopen, iets wat bovendien "toch wel warm is".

Bekijk ook: