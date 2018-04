Netflix voor gamers: jongeren bingewatchen massaal games op Twitch Sander Denayer

25 april 2018

11u45

Bron: VTM NIEUWS 1 Games Vergeet Amazon Prime, Netflix of YouTube, het jong gamend geweld zit massaal op streamingplatform Twitch. Kayzr, een Vlaamse start-up, speelt daar handig op in en streamt er wekelijks verschillende gamewedstrijden mét professionele commentaar. "We vergelijken het graag met de Jupiler Pro League in het voetbal", zegt Jasper Dansercour van Kayzr.

De start-up brengt in de eerste plaats gamers uit de Benelux samen op het communicatieplatform van Kayzr. "We geloven sterk in taal als bindende factor", legt Dansercour uit. Dat zien we ook terug in de wedstrijden die ze wekelijks organiseren: de matches worden becommentarieerd in het Nederlands. "Play-by-play geven ze uitleg bij elke zet van het spel, net zoals in het voetbal."

Kayzr telt vandaag zo'n 35.000 Benelux leden, elke live uitzending heeft 15.000 tot 20.000 hits die 10.000 unieke kijkers haalt.