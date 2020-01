Nederlander maakt zijn ‘helse’ achtbaanrit in Roller Coaster Tycoon nóg langer: 135 jaar Redactie

01 januari 2020

09u53

Bron: AD.nl 0 Games De Nederlandse Rollercoaster Tycoon-expert Marcel Vos heeft een nieuwe manier gevonden om zijn langste achtbaan ooit nóg langer te maken. De vorige achtbaan van Vos deed er 45 echte jaren over, maar zijn nieuwe creatie rekt dat op naar 135 jaar. Vermoedelijk dan, want een tocht overleef je niet.

Marcel Vos maakt regelmatig achtbanen in Rollercoaster Tycoon 2 die extreem lang duren. Hij probeert verschillende tactieken in het spel uit om de karretjes jaren en jaren op de rails te houden. In zijn nieuwste creatie duurt één ritje in een achtbaan 323.599.680 Rollercoaster-dagen: omgerekend naar ‘echte dagen’ 135 jaar, 197 dagen en 12 uur. “Met misschien een paar uur verschil door rekenfoutjes”, zegt Vos in zijn video. Hij heeft vanzelfsprekend niet kunnen testen of de rit écht zo lang duurt - 135 jaar geleden waren Coca-Cola en het vliegtuig nog niet uitgevonden, duidt hij er bij.

Slakkengang

Vos bouwde zijn nieuwe rit op ongeveer dezelfde manier als de vorige achtbaan. De achtbaan vertrekt in slakkengang uit het station en doet er al jaren over om een complete ronde te maken, en moet dat vervolgens vele malen doen. De wagentjes gaan met een topsnelheid van zo’n 1 kilometer per uur over een stuk rails dat het hele level van de bekende rollercoaster-game beslaat.

De nieuwe achtbaan voegt daar een extra element aan toe dat Vos nog niet eerder tegen was gekomen. Hij voegt een derde en een vierde achtbaan toe aan de dodemansrit. Uiteindelijk zal het voor de virtuele bezoekers niet veel uit maken. Als ze de achtbaan na 45 jaar al beu waren, dan zijn ze dat na 135 ook wel.

RollerCoaster Tycoon verscheen in 2002 en wordt nog altijd veel gespeeld. Spelers moeten hun eigen pretparken ontwerpen, inclusief achtbanen. Inmiddels maken fans de meest vreemde creaties. Het spel is overigens ook te spelen op je telefoon; in 2016 kwam het spel uit voor Android en iOS.