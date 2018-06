Naar deze epische videogames is het in 2018 nog halsreikend uitkijken

Ronald Meeus

14 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Games Op de Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles werden deze week, naar jaarlijkse gewoonte, de belangrijkste videogamereleases van het komende jaar aangekondigd. Hier zijn de zeven belangrijkste die dit jaar nog verschijnen.

Spider-Man

Begin september komt Sony PlayStation's interpretatie van Marvels superheld naar de PlayStation 4. De muurkruiper moet het in deze gameopnemen tegen een syndicaat van superschurken, waaronder Rhino, The Vulture en Electro. Verder belooft de game razende webslingerdoortochten door de straten van New York, en bliksemsnelle fysieke confrontaties met vijanden van allerlei slag. Deze Spider-Man-game staat overigens los van de Marvelfilms die in de bioscoop lopen.

Release: 7 september

Forza Horizon 4

Strikt voor de Xbox One-console (en Windowspc's) komt er een nieuwe racegame uit Microsofts iconische Forza-reeks. Het is deze keer de vierde editie uit spinoffserie Horizon, waarin het meer om de racepret dan om de simulatie draait. En waarin er ook door een pittoresk decor kan worden gesjeesd: deze keer is dat het Britse platteland.

Release: 2 oktober

Assassin's Creed: Odyssey

Een nieuw najaar betekent ook een nieuwe Assassin's Creed-game. Voor Odyssey werd de oudheidssetting van voorganger Origins behouden, alleen werd er nog zo'n vier eeuwen dieper in de tijd gegaan: naar de Peloponnesische Oorlogen in het oude Griekenland, waar je spelerspersonage de strijd tussen Athene en Sparta naar je hand kan zetten. Een vette kluif voor de geschiedenisfreaks dus. Voor het eerst in de reeks kies je uit dialoogopties, en dat is leuk, want er valt niet met de minste te discussiëren: onder meer de Griekse filosoof Socrates is een van de historische figuren die de game zullen bevolken.

Release: 5 oktober

Battlefield V

Enkele weken voor de start van de E3 kondigde Electronic Arts al Battlefield V aan, de nieuwste aflevering uit de bekende reeks first person shooters. De setting is opnieuw Wereldoorlog II, maar de verhalen die de speler kan doorspelen zullen volgens de makers een paar minder bekende uithoeken van het wereldwijde conflict belichten. Verder werd al aangekondigd dat Battlefield V over 'battle royale' zou beschikken, een multiplayeroptie waarbij honderd spelers tot de laatste man moeten vechten.

Release: 19 oktober

Fallout 76

Een nieuwe aflevering uit de bekende reeks role playing games staat op stapel voor begin november. Het wordt de eerste waarin spelers elkaar online kunnen tegenkomen. Verwacht dus dat heel wat andere spelers je tijdens je queeste de duivel zullen aandoen in een postapocalyptische woestenij.

Release: 11 november

Just Cause 4

Ex-revolutionair en ex-CIA-agent Rico Rodriguez keert in de vierde Just Cause terug naar de setting waarin de gamereeks twaalf jaar geleden begon: Zuid-Amerika. Hij moet het in deze nieuwe episode opnemen tegen een militair bedrijf dat het boeltje wil overnemen in het fictieve land Solis, en dat gaat net als in de voorgaande edities gepaard met veel creatieve vernieling. Een nieuw element dat de vierde aflevering introduceert zijn extreme weersomstandigheden, zoals tornado's, die de destructiemeter door het rood doen gaan.

Release: 4 december

Super Smash Bros. Ultimate

Ongeveer iedere Nintendoconsole kreeg de afgelopen twintig jaar een aflevering uit deze vechtreeks, waarin totemfiguren uit de eigen stal van de gamemaker - én die van een paar andere merken ook - elkaar tegen het zere hoofdje mogen slaan. De Switch krijgt begin december zijn eigen editie, en die belooft epischer dan ooit te worden: er zullen dynamische decors in zitten, en het personagerooster omvat letterlijk àlle figuren die de afgelopen twee decennia in een Super Smash Bros.-game hebben gezeten.

Release: 7 december

